La Supercopa terminó a las piñas y Verón retiró al plantel de Estudiantes del campo de juego

La final entre el Pincha y Rosario Central estuvo llena de polémicas y un final muy violento que mete a la AFA en otro problema.
La final de la Supercopa Internacional entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata terminó en un verdadero escándalo. El Canalla se imponía por 3-1 en el estadio Madre de Ciudades, pero antes de que se completara formalmente el encuentro se desató una pelea que comenzó dentro del terreno y continuó en la zona de vestuarios, con empujones y golpes entre integrantes de ambos equipos.
En medio de ese clima, Juan Sebastián Verón decidió retirar al plantel de Estudiantes del campo cuando el partido todavía no había terminado. La situación coronó una tarde cargada de tensión, marcada desde antes del inicio por los problemas que tuvieron numerosos hinchas del Pincha para llegar al estadio debido al operativo policial.
La bronca había ido creciendo durante todo el encuentro. Estudiantes comenzó mejor y se puso en ventaja prácticamente desde el vestuario gracias a Guido Carrillo, que convirtió al minuto de juego. Sin embargo, Rosario Central logró reaccionar y dio vuelta el marcador antes del descanso.
Ángel Di María marcó el empate con un gran tiro libre a los 23 minutos y luego convirtió el 2-1 de penal, en una de las acciones que encendió definitivamente el partido. El árbitro Darío Herrera sancionó la pena máxima después de revisar la jugada en el VAR, una decisión que provocó fuertes protestas del conjunto platense.
Desde uno de los sectores del estadio, Verón reaccionó con aplausos irónicos mientras el árbitro explicaba su decisión. Poco después trasladó su enojo a las redes sociales y escribió: “Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble...”.
El presidente del Pincha también cuestionó todo el contexto de la final: “Innecesario, para esto nos traen hasta acá, jajajaja... Una puesta en escena increíble”.
Del enojo con el arbitraje a los incidentes finales
La tensión no disminuyó en el segundo tiempo. Estudiantes también reclamó que Elías Verón debió recibir una segunda tarjeta amarilla por una fuerte infracción contra Adolfo Gaich, otra acción que alimentó el malestar con el arbitraje.
Mientras tanto, desde las tribunas también hubo protestas contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, luego de las demoras sufridas por los simpatizantes platenses en el ingreso al estadio.
Con el marcador 3-1 a favor de Central y la definición prácticamente sentenciada, el clima terminó de desbordarse. Jugadores e integrantes de los cuerpos técnicos protagonizaron empujones, discusiones y algunas piñas, primero cerca del campo y después en el sector de vestuarios.
Los incidentes se produjeron cuando todavía quedaba partido por jugar, lo que generó una imagen poco habitual para una final. En ese contexto, Verón tomó la decisión de retirar al equipo y el cierre quedó completamente opacado por el escándalo.
Así, la consagración de Rosario Central quedó atravesada por una jornada de enorme tensión: problemas con el ingreso de los hinchas, reclamos arbitrales, fuertes acusaciones del presidente de Estudiantes y una pelea que terminó convirtiéndose en la postal final de la Supercopa Internacional.
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