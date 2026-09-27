Remontada histórica: Boca pasó del 0-2 al 3-2 para vencer a Racing y clasificar a semifinales

El Xeneize, que arrancó perdiendo, pudo darlo vuelta en 20 minutos para estar entre los cuatro mejores de la Copa Argentina.

Boca venció 3-2 a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en un partido de locos: el Xeneize caía 2-0 por un gol olímpico de Lodico y un tanto de Maravilla Martínez, pero en veinte minutos lo dio vuelta con tres goles de un heroico Enner Valencia.

Boca inició mejor el encuentro, pero se vio abajo en el resultado por la amplia contundencia de Racing. El Vasco Arruabarrena tiró cuatro delanteros a la cancha y tras tres centros precisos al ecuatoriano, revertió el resultado para clasificar a la semifinal, en donde enfrentará a Banfield.

Esta victoria de Boca tiene dos condimentos extra además de la increíble remontada: el Xeneize sigue compitiendo en los tres frentes , estando en semifinales de Copa Argentina y Sudamericana, y en zona de playoffs en el Clausura; y también, esta significó la primera victoria de Arruabarrena contra Racing, en su quinto partido en el banco Xeneize.

Así fue el partido entre Boca y Racing

La primera jugada clara del partido la tuvo Boca a los cuatro minutos: Jagger encontró con un gran pase a Velasco en el borde del área y este asistió a Merentiel, que giró y vio a Delgado solo, pero el tiro del volante rebotó en la defensa de Racing.

A los once minutos tuvo lugar la primer polémica, cuando Velasco intentó puntear una pelota en el área y cayó acusando un golpe de Ortegoza. El árbitro Gariano no necesitó intervención del VAR para decretar que no fue nada.

A los 18 minutos, Lodico abrió el partido con un golazo olímpico: tras la premonición de un hincha, que le pidió que lo tire con comba, el centro del futbolista de Racing tuvo complicidad del viento y de Brey para poner el 1-0.

GOLAZO OLÍMPICO DE GASTÓN LODICO Y RACING LE GANA A BOCA POR COPA ARGENTINA pic.twitter.com/Hd0tiukPt4 — ElPerimetro (@ElPerimetro3) September 27, 2026

Dos minutos después del gol, Flores encontró un rebote en el área que no pudo conectar correctamente y terminó rebotando en un defensor de la Academia para tirarla al tiro de esquina nuevamente.

A los 37 minutos, tras una gran jugada de Velasco y Paredes, Flores gambeteó en la medialuna y lanzó un zurdazo abierto, que Cambeses mandó al córner con cierta dificultad.

El intento de #Flores y Cambeses la sacó al córner.pic.twitter.com/eaCEIAqaKy — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) September 27, 2026

En el primer minuto del segundo tiempo, Racing agarró mal parado a Boca y Brey le sacó a Conechny el segundo tanto. Del córner de esa jugada, tras un par de rebotes, Maravilla Martínez, de volea, puso el 2-0 para la Academia.

GOLAZO DE MARAVILLA MARTÍNEZ Y RACING LE GANA 2-0 A BOCA EN CUARTOS. pic.twitter.com/cNOsyAYtQj https://t.co/oEm2lydoh3 — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 27, 2026

A los 27 minutos de la segunda parte, tras un córner ejecutado por Blanco, entró solo Enner Valencia, que con un gran cabezazo descontó para Boca, que con cuatro delanteros va en busca del empate.

QUE CABEZAZO DE ENNER VALENCIA.



BOCA JUNIORS DESCUENTA 1-2 ANTE RACING CLUB. pic.twitter.com/MzcoFXHVjZ — JS (@juegosimple__) September 27, 2026

A diez minutos para el final del tiempo reglamentario, Valencia nuevamente metió la cabeza tras un gran centro de Villa para poner el empate 2-2.

DOBLETE DE ENNER VALENCIA Y BOCA LO EMPATA DEL 0-2 AL 2-2 EN 8 MINUTOS. pic.twitter.com/Pi3oTPV4iP https://t.co/rYkNSHF3YA — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 27, 2026

En el último minuto del descuento, nuevamente el ecuatoriano se convirtió en el héroe de la remontada: cuando todo parecía indicar que el partido se iba a los penales, tras una gran jugada por derecha de Palacios y Lozano, Valencia nuevamente de cabeza puso el 3-2.