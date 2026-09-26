Boca y Racing se enfrentan por un lugar en semifinales: hora, formaciones y TV

El Xeneize y la Academia se miden en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Boca y Racing se enfrentarán este domingo en un duelo clave, correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro, que se llevará a cabo a partir de las 17 en el Estadio Gigante de Arroyito de Rosario y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Andrés Gariano, mientras que en el VAR estará Lucas Novelli.

Boca llega a este encuentro en un gran momento, ya que acumula un invicto de 14 partidos y se mantiene con vida en todas las competiciones.

Los dirigidos por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que vienen de ganarle 2-0 a San Lorenzo en el Torneo Clausura, están en semis de la Copa Sudamericana, se mantienen muy bien en el campeonato local e incluso sueñan con el título de Campeón de Liga que se le otorga al primero de la tabla anual.

En lo que respecta a la presente edición de la Copa Argentina, el "Xeneize" se metió en los cuartos de final luego de derrotar 2-0 a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, 2-0 a Sarmiento y por penales a Vélez tras igualar sin goles en el tiempo reglamentario.

Racing, por su parte, atraviesa un momento totalmente contrario al de su oponente, ya que se encuentra en medio de un espantoso semestre y solo le queda apuntar todos los cañones a la Copa Argentina.

La "Academia", que en el primer semestre hizo un verdadero papelón al quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, marcha decimocuarto en la Zona B del Torneo Clausura y perdió seis de los 12 partidos que disputó en este semestre.

En su camino hasta los cuartos de final en la Copa Argentina, los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda le ganaron 1-0 a Gimnasia de Mendoza, 4-1 a Defensa y Justicia y 2-1 a Belgrano de Córdoba.

Las probables formaciones de Boca y Racing

Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing: Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero o Ezequiel Cannavo; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Copa Argentina

Cuartos de final

Boca - Racing

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario)

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Lucas Novelli

Hora: 17.

TV: TyC Sports

Caso cerrado: la AFA le dio el último revés a Vélez en el reclamo por el partido contra Boca

Fin de la novela. El Tribunal de Apelaciones de la AFA se expidió respecto del nuevo reclamo de Vélez sobre el partido que perdió en los penales ante Boca Juniors por los octavos de final de la Copa Argentina, en el que denunció que el Xeneize incluyó a seis jugadores extranjeros en la planilla, conformando una “alineación indebida”.

El ente emitió un boletín este viernes en el que resolvió declarar “inadmisible” el recurso de apelación interpuesto por Vélez contra la resolución del Tribunal de Disciplina de la AFA del 22 de septiembre, publicada en el Boletín N° 6950. Además, el órgano indicó que tampoco hizo lugar a la solicitud de “medida provisional urgente” formulada por Fortín en cuanto a la cancelación del partido de cuartos de final entre Boca y Racing. La nota, publicada en el sitio de la AFA, fue firmada por el Dr. Héctor Luis Latorraga (Presidente), el Dr. Fernando Luis M. Mancini (Vicepresidente) y el Dr. Guillermo Hugo Rojo (Vocal).

Vélez había apelado este miércoles el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA y pidió suspender el partido entre Boca Juniors y Racing Club por los cuartos de final de la Copa Argentina, programado para el 27 de septiembre en el estadio Gigante de Arroyito de Rosario. El club de Liniers sostuvo en su nuevo reclamo que el encuentro no debía disputarse mientras se resuelve su reclamo por la inclusión de seis extranjeros en la planilla de Boca.