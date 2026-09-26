El Regional Amateur completa su quinta jornada

Este domingo se juega la anteúltima fecha de la fase de grupos que podría dejar a los dos primeros clasificados del fútbol local.

Este domingo se juega la anteúltima fecha de la fase de grupos que podría dejar a los dos primeros clasificados del fútbol local. El Regional Amateur sigue en marcha y este domingo se juega la quinta fecha. La jornada previa al cierre de la fase de grupos podría tener las primeras definiciones de cara a los octavos de final . Alianza y San Patricio son los que pueden poner un pie en la próxima instancia; sin embargo, la pelea está en los segundos puestos de cada grupo.

El Grupo 11 de la Zona Sur tiene como líder a San Patricio , que recibirá este domingo a Unión Alem Progresista en El Chañar a partir de las 16:30. El Santo es el líder del grupo con 8 y tendrá la chance de poner un pie en octavos en su casa; sin embargo, el Mago , que marcha último con 3, viene complicando a los demás desde el inicio del certamen.

El escolta de la zona, La Amistad , jugará ante Deportivo Roca en Cipolletti a partir de las 16. Ambos están igualados en puntos y el duelo tiene tintes de final. En la previa al inicio del certamen ambos eran los favoritos y el camino fue complicándose para ambos. Lejos de la especulación con el Santo, uno de ellos podrá clasificarse segundo.

En el Grupo 12, las cosas están un poco más claras y, pese a un tropezón en la última jornada, Alianza de Cutral Co sigue firme en el liderazgo y con ventaja por sobre sus escoltas. A partir de las 17, el Gallo enfrentará a Maronese en la cancha del Dino.

Alianza está en el primer lugar del grupo con 9 unidades, mientras que Maronese se ubica tercero con cuatro. En caso de sumar de a tres, los de Cutral Co podrían clasificarse con comodidad. El Dino, por su parte, está más complicado, ya que desde el segundo al cuarto están los tres equipos con poca diferencia de puntos.

A las 16, Río Grande recibe a Independiente de Neuquén en la Ciudad Deportiva. Este partido no es uno más. El Benjamín del certamen aún tiene chances de meterse a los octavos como escolta de grupo. Si bien marcha cuarto con cuatro puntos, el Rojo no terminó de despegar y está segundo con cinco. Las diferencias son mínimas y este partido será crucial para el grupo.

En el Grupo 10, Atlético Regina es el único representante de la Liga Confluencia. El Albo se ubica segundo de su zona con 3 puntos, detrás de Independiente de Río Colorado, que tiene 7. Este domingo enfrenta al Deportivo Darwin a partir de las 16 en Choele Choel. Cabe destacar que este grupo está integrado por tres equipos.

Fecha 5 del Regional Amateur

Grupo 10

Deportivo Darwin – Atlético Regina 16 hs

Grupo 11

La Amistad – Deportivo Roca 16 hs

16 hs San Patricio – Unión Alem 16:30 hs

Grupo 12