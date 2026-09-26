Los Juegos Suramericanos, en 30 fotos exclusivas

Santa Fe 2026 reunió a unos cuatro millones de personas y Argentina terminó segunda, con 293 preseas y una destacada cosecha regional.

Los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegan a su cierre después de dos semanas que dejaron una fuerte respuesta del público, una cosecha récord para Argentina y una participación destacada de los representantes de Neuquén . Las competencias se repartieron entre Rosario, Santa Fe y Rafaela , con estadios repletos, Fan Fest multitudinarios y una convocatoria que acompañó prácticamente todas las disciplinas.

Según datos de la organización, alrededor de 4 millones de personas asistieron a las distintas actividades de los Juegos. La respuesta fue especialmente visible en Rosario , donde los escenarios deportivos tuvieron una ocupación muy alta y los habitantes se volcaron masivamente a acompañar las pruebas. Los Fan Fest también se transformaron en uno de los puntos centrales del evento: solo en la ciudad de Santa Fe llegaron a reunir a más de 90.000 personas en una de sus jornadas.

El cierre oficial se realizará este sábado en el Parque del Sur , en la capital provincial. La ceremonia incluirá el desfile de las delegaciones de los 15 países participantes , el traspaso de banderas, un reconocimiento a los voluntarios y el apagado del fuego de los Juegos. Antes habrá una presentación de la Red de Coros y Orquestas de la provincia , con más de 300 alumnos, y posteriormente continuarán los espectáculos musicales. Rosario y Rafaela también tendrán sus propias actividades de despedida.

Sergio Dovio.

Argentina fue segunda y Neuquén aportó una gran cosecha

En lo deportivo, Argentina cerró Santa Fe 2026 con 293 medallas y el segundo puesto del medallero general. La delegación nacional consiguió 81 oros, 87 platas y 125 bronces, únicamente por detrás de Brasil, que terminó con 312 preseas. Colombia completó el podio con 192.

Sergio Dovio.

La actuación representó un crecimiento importante respecto de Asunción 2022, cuando Argentina había terminado tercera con 197 medallas. En cuatro años sumó 96 preseas más, con una mejora en las tres categorías: pasó de 58 a 81 oros, de 65 a 87 platas y de 74 a 125 bronces. El salto permitió además que el país avanzara una posición en la clasificación general.

Sergio Dovio.

Dentro de una delegación argentina de más de 650 integrantes, Neuquén contó con apenas 10 deportistas, pero su aporte fue significativo. Los representantes provinciales cerraron su participación con 10 medallas: tres de oro, una de plata y seis de bronce, una cosecha importante teniendo en cuenta el reducido número de atletas de la región.

Sergio Dovio.

Entre los campeones estuvieron Benjamín Gader, en los 5.000 metros por puntos de patín carrera; Facundo Adrián Chávez, con el seleccionado argentino de Esports Valorant; y José Luis Acuña, de Plottier, en taekwondo hasta 68 kilos.

Sergio Dovio.

La plata fue para Esteban Silva en tiro con arco recurvo mixto junto a Alma Pueyo, resultado que además le permitió clasificarse a Lima 2027. Los bronces quedaron en manos de Manuel Turone, Abril Garzón, Wanda Arca, Matías Contreras —que consiguió dos— y Pilar Etchechoury.

Sergio Dovio.

El balance terminó combinando resultados deportivos, participación popular y una organización que superó las expectativas. Con tribunas llenas, una respuesta masiva en las tres sedes y una producción argentina muy superior a la edición anterior, Santa Fe 2026 dejó imágenes para el recuerdo. Las 30 fotos exclusivas permiten recorrer parte de ese clima y también el protagonismo que tuvieron los deportistas neuquinos dentro de una delegación nacional multitudinaria.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.

Sergio Dovio.