Argentina se quedó a un penal del oro: cayó ante Paraguay y fue plata en los Juegos Suramericanos

La Sub 19 de Diego Placente igualó 0-0 en Rosario y perdió 5-4 desde los doce pasos tras el remate desviado de Leandro Olima.

La Selección Argentina Sub 19 ganó la medalla de plata en la final de los Juegos Suramericanos , tras perder 5 a 4 en la tanda de penales frente a Paraguay .

Después de finalizar 0 a 0 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario , el equipo dirigido por Diego Placente no pudo imponerse desde los doce pasos, ya que el mediocampista Leandro Olima , de Atlético Tucumán , falló su remate al tirarlo por encima del travesaño.

El conjunto argentino dominó el inicio del encuentro. A los 4 minutos, Ian Subiabre tuvo la primera chance clara tras una asistencia de Franco Domínguez , pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa evitó el gol con sus piernas.

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Pocos minutos después, Matías Satas avisó con un cabezazo desviado, pero Paraguay reaccionó mediante una volea de Pedro Zarza que pasó cerca del poste del arquero Máximo Leguizamón.

Sobre el cierre de la primera mitad, el ritmo decayó y el juego se tornó más brusco, por lo que el parcial terminó entre discusiones y empujones. En el complemento, la Albiceleste volvió a desperdiciar una oportunidad inmejorable cuando Facundo Jainikoski remató desviado, sin marca y frente al arco.

La Albirroja respondió de inmediato con una llegada de Junior Gamarra tras un centro de Zarza, salvada de forma providencial por Leguizamón.

¡LEANDRO OLIMA TIRÓ POR ARRIBA SU PENAL EN LA SERIE VS. PARAGUAY!



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A continuación, un remate de Ramiro Tulián pasó muy cerca de romper la paridad. Pese a que Paraguay sufrió la expulsión de Thiago Fernández, el 0 a 0 se mantuvo hasta el silbatazo final.

En la tanda de penales, por Argentina convirtieron Felipe Esquivel, Franco Domínguez, Thiago Pérez y Jainikoski, mientras que Olima envió su ejecución por encima del travesaño.

En Paraguay anotaron Milan Freyres, Joaquín Bogarín, Amin Cristaldo, Rodrigo Vera y Mauro Coronel, quien selló el definitivo 5 a 4 desde los doce pasos para quedarse con la medalla dorada.

La actuación de los neuquinos en los Juegos Suramericanos

La participación de los deportistas de Neuquén en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 terminó con una cosecha de 10 medallas: tres de oro, una de plata y seis de bronce, en una actuación destacada para la provincia.

Entre los campeones apareció Benjamín Gader, que se quedó con el oro en los 5.000 metros por puntos de patín carrera. También subió a lo más alto Facundo Adrián Chávez, integrante del seleccionado argentino de Esports Valorant, que venció a Chile en la final. El tercer título fue para José Luis Acuña, de Plottier, campeón en taekwondo kyorugi hasta 68 kilos sin perder ningún round durante todo el torneo.

La única medalla de plata fue para Esteban Silva en tiro con arco recurvo mixto, junto a Alma Pueyo. Además del segundo puesto, el neuquino consiguió la clasificación a Lima 2027.

Sergio Dovio.

Entre los bronces estuvieron Manuel Turone, en BMX freestyle; Abril Garzón, de Huinganco, en Madison femenino junto a Maribel Aguirre; y Wanda Arca, en tiro con arco recurvo femenino por equipos.

Matías Contreras, de Aluminé, fue el único representante provincial que consiguió dos preseas: terminó tercero en K1 kayak cross y también en K1 kayak paralelo, ambas pruebas de canotaje slalom.

La décima medalla llegó a través de Pilar Etchechoury, integrante del seleccionado argentino de squash femenino por equipos, que finalizó en el tercer puesto. Así, Neuquén cerró su participación con presencia en el podio de ocho disciplinas diferentes. El balance completó una semana de resultados importantes para el deporte neuquino regional.