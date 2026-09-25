Salió a la venta la camiseta para la despedida de Messi de la Selección: cuánto cuesta y dónde se compra

La marca de las tres tiras publicó en su web oficial los precios de la nueva camiseta con la que el capitán se despedirá del combinado nacional.

En las últimas horas Lionel Messi se encargó de dar a conocer los detalles más pequeños pero significativos de la camiseta especial que utilizará la Selección argentina ante Benín (martes 6 de octubre) para una jornada especial por su despedida. Este viernes por la mañana, fue publicada oficialmente a la venta para que los fanáticos puedan comprarla.

La marca encargada de realizar el modelo y ponerla a la venta dio a conocer cuáles son los estilos que están a la venta y cuánto cuesta cada uno de ellos.

Camiseta Selección Argentina 26 Messi versión Jugador (hombre): $259.999

Camiseta Selección Argentina 26 Messi versión Jugador (sin número): $229.999

Camiseta Selección Argentina 26 Messi (hombre): $189.999

Camiseta Selección Argentina 26 Messi (hombre): $159.999

Camiseta Selección Argentina 26 Messi (mujer): $149.999

Camiseta Selección Argentina 26 Messi (niños): $149.999

Short Selección Argentina 26 Messi versión Jugador: $109.999

Short Selección Argentina 26: $79.999

Por dónde se puede comprar

Actualmente las camisetas están publicadas en la web oficial de la marca de las tres tiras y a través de AFA Shop, la web de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Messi mostró detalles de la camiseta que usará en su despedida de la Selección

Argentina se prepara para un hecho de suma tristeza en el mundo del deporte: Lionel Messi, capitán y líder de una etapa dorada en la Selección argentina, le dice adiós al combinado nacional después del subcampeonato obtenido en la última Copa del Mundo y tras la muerte de su padre Jorge Messi. Con él una etapa dorada donde ganó Copa del Mundo, bicampeonato de América y Finalissima.

Se sabe que el martes 6 de octubre será especial cuando el seleccionado ingrese al campo de juego del estadio Monumental de River para enfrentar a Benín. Con el paso de los minutos empiezan a conocerse detalles sobre el evento que promete ser emocionante, como la camiseta que usará el '10' en ese encuentro honorífico. En sus redes, compartió detalles desconocidos de la camiseta.

Los detalles que compartió Messi sobre la camiseta que utilizará

Hace algunos días había mostrado un pequeño video donde mostraba la parte trasera de la casaca, pero este viernes mostró una campaña de imágenes que enamoró a los hinchas.

Celeste, con una única franja blanca en el medio y detalles dorados que la hacen aún más especial. De fondo, casi pasando desapercibido, el sol de la bandera argentina.

No solo eso es un símbolo especial, sino que uno de los detalles está en la decisión de que no se exhiba el logo de la empresa de las tres tiras en el frente sino que sea reemplazado por la marca 'Messi', que lo ha acompañado durante su carrera en botines, ropa, etc.