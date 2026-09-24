Colapsó la venta de entradas para la despedida de Messi: los mejores memes en redes sociales
El partido que se jugará el 6 de octubre en el Monumental tuvo una alta demanda que hizo que se cayera la web.
El 6 de octubre en el Estadio Monumental se jugará el amistoso de la selección argentina ante Benín, encuentro que será la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. La expectativa de la gente por sacar las entradas llevó al rápido colapso de la web.
Las entradas se pusieron en venta este jueves a partir de las 18 hs en la web de deportick.com, pero los usuarios reportaron en las redes sociales que segundos después del horario, la página ya marcaba más de una hora de espera.
Los mejores memes del colapso de la web para la despedida de Messi
El colapso de la página generó un sinfín de memes en las redes sociales, con los usuarios tomándose con humor el quedarse fuera del partido contra Benín.
Incluso en la previa del colapso de la web, en redes sociales se reportó que había una página trucha, que buscaba estafar a los usuarios. La original era Deportick.com, mientras que la falta era Deportick.net.
Lionel Scaloni paró un equipo para el primer amistoso de la selección
El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo en las prácticas de la "Albiceleste" por primera vez desde la finalización del Mundial. El oriundo de Pujato continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.
Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los once elegidos en el entrenamiento de la “Albiceleste” en el predio Lionel Messi, en Ezeiza.
Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.
Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA. El miércoles 3 de octubre jugará ante Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, contra Benín, lo que significará la despedida de Lionel Messi.
El Kun Agüero candidateó a Messi para el Balón de Oro
El exjugador argentino Sergio “Kun” Agüero opinó que la próxima edición del Balón de Oro tendría que ser ganada por el astro Lionel Messi, al valorar que su mejor rendimiento se haya visto en un Mundial.
“Qué pregunta fácil”, comenzó el futbolista que se desempeñaba como delantero, antes de elegir al actual futbolista del Inter Miami estadounidense como merecedor del galardón al mejor jugador de la temporada 2025/26.
Además, el exfutbolista surgido en Independiente comentó que “jugar bien en un Mundial tiene otro mérito” a hacerlo en LaLiga de España o la UEFA Champions League.
Por último, Agüero declaró que tiene aún más valor su destacado rendimiento en el Mundial, en el que convirtió ocho goles y fue el líder futbolístico y espiritual del seleccionado argentino que terminó subcampeón, debido a su edad, ya que con 39 años su actuación es más valorable que si fuera “un jugador joven de 21 o 25 años”.
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