Colapsó la venta de entradas para la despedida de Messi: los mejores memes en redes sociales

El partido que se jugará el 6 de octubre en el Monumental tuvo una alta demanda que hizo que se cayera la web.

Los memes por el colapso de la venta de entradas para la despedida de Messi.

El 6 de octubre en el Estadio Monumental se jugará el amistoso de la selección argentina ante Benín, encuentro que será la despedida de Lionel Messi del combinado nacional. La expectativa de la gente por sacar las entradas llevó al rápido colapso de la web.

Las entradas se pusieron en venta este jueves a partir de las 18 hs en la web de deportick.com, pero los usuarios reportaron en las redes sociales que segundos después del horario, la página ya marcaba más de una hora de espera .

El colapso de la página generó un sinfín de memes en las redes sociales, con los usuarios tomándose con humor el quedarse fuera del partido contra Benín.

DIFUNDAN!!



ACABO DE SACAR 4 POPULARES EN DEPORTICK



TOQUE ALT+F4 Y ME DEJO COMPRAR DIRECTAMENTE https://t.co/HyQS0VqlB4 — Expe (@Expefutbol) September 24, 2026

Yo esperando en la prefila de Deportick para el partido vs Benim pic.twitter.com/0Jcc8ADUYG — Lauchasfi (@Lautifinelli) September 24, 2026

Yo llegando primero en la fila de Deportick pero era para estacionamiento. pic.twitter.com/uMTdRQsMD8 — LINEMAN de la LPF (@linemanlpf) September 24, 2026

yo mirando el más de una hora en deportick con 99% de fe pic.twitter.com/cR8ZsA5Cp5 — julibre (@pleasingnouis) September 24, 2026

Yo: le voy a regalar la entrada para el último partido de Messi en la selección a mi papá

Deportick: pic.twitter.com/grKiAPu7yz — Agus (@agusb_98) September 24, 2026

Los chinos comprando tickets por Deportick ahora mismo mientras nosotros tenemos que esperar una hora pic.twitter.com/8c96jWJace — TeAcuerdasDeAlf (@TeAcuerdasDeAlf) September 24, 2026

los pibes y yo despidiendo a messi sentados en el sillon de nuestras casas porque deportick es una mierda y el chiqui tapia nos trata como si nunca le hubiésemos secado la nuca pic.twitter.com/yvfyIJWzOh — mar (@popstarmount) September 24, 2026

Deportick: “entrarás a la página web en más de una hora” pic.twitter.com/MfCzZ1Sq3m — Nico noble (@NicoNoble_) September 24, 2026

Yo viendo por dos horas el MÁS DE UNA HORA de Deportick pic.twitter.com/UOIXrb6AgL — Guada (@francopoints) September 24, 2026

Entré a Deportick después de hacer una hora y media de fila y ya no hay más entradas para ver el último partido de Messi. pic.twitter.com/RvVYWTHhfg — San Marino Fútbol (@SanMarinoTeam) September 24, 2026

Incluso en la previa del colapso de la web, en redes sociales se reportó que había una página trucha, que buscaba estafar a los usuarios. La original era Deportick.com, mientras que la falta era Deportick.net.

Aperentemente hay una web falsa de Deportick que es .NET en vez de la original .COM



Confirmado que la .COM es la página posta porque entro a mi cuenta y veo las entradas de partidos anteriores.



Pero es confuso porque, al hacer la fila virtual, la web original te lleva a un… pic.twitter.com/VoS9GO0dui — Fran Perez (@franperez_fp) September 24, 2026

Lionel Scaloni paró un equipo para el primer amistoso de la selección

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, probó un equipo en las prácticas de la "Albiceleste" por primera vez desde la finalización del Mundial. El oriundo de Pujato continúa preparando el partido ante Bolivia del próximo miércoles 30 de septiembre en Córdoba.

Emiliano Martínez, Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez fueron los once elegidos en el entrenamiento de la “Albiceleste” en el predio Lionel Messi, en Ezeiza.

EL PROBABLE PRIMER ONCE POST-MUNDIAL



En la práctica de este miércoles, Lionel Scaloni dispuso un ensayo táctico que dejó indicios sobre una posible formación para el duelo ante el conjunto sudamericano.



La novedad principal fue la presencia tanto de Lautaro Martinez como de… pic.twitter.com/DnkAGC1QrY — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

Respecto a la final contra España en el Mundial 2026, se repiten cinco nombres: “Dibu” Martínez, “Cuti” Romero, “Licha” Martínez, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez. A su vez, se suman dos nombres que no habían sido convocados al Mundial: Giay y Mastantuono.

Argentina enfrentará a Bolivia el miércoles 30 de septiembre desde las 20:00 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba. Será el primero de los tres amistosos de la fecha FIFA. El miércoles 3 de octubre jugará ante Burkina Faso en el Monumental y el 6, en el mismo estadio, contra Benín, lo que significará la despedida de Lionel Messi.

El Kun Agüero candidateó a Messi para el Balón de Oro

El exjugador argentino Sergio “Kun” Agüero opinó que la próxima edición del Balón de Oro tendría que ser ganada por el astro Lionel Messi, al valorar que su mejor rendimiento se haya visto en un Mundial.

“Qué pregunta fácil”, comenzó el futbolista que se desempeñaba como delantero, antes de elegir al actual futbolista del Inter Miami estadounidense como merecedor del galardón al mejor jugador de la temporada 2025/26.

Las declaraciones de Sergio Agüero sobre su candidato para ganar el próximo Balón de Oro:



«Que pregunta fácil: Lionel Andrés Messi. Una cosa es jugar bien en La Liga o la Champions, pero jugar bien en un Mundial tiene otro mérito. Con 39 años con todo lo que hizo en el… pic.twitter.com/vvW8H8TwoN — JS (@juegosimple__) September 24, 2026

Además, el exfutbolista surgido en Independiente comentó que “jugar bien en un Mundial tiene otro mérito” a hacerlo en LaLiga de España o la UEFA Champions League.

Por último, Agüero declaró que tiene aún más valor su destacado rendimiento en el Mundial, en el que convirtió ocho goles y fue el líder futbolístico y espiritual del seleccionado argentino que terminó subcampeón, debido a su edad, ya que con 39 años su actuación es más valorable que si fuera “un jugador joven de 21 o 25 años”.