Cómo conseguir entradas para la despedida de Lionel Messi con la selección argentina

El astro argentino jugará su último partido con la camiseta albiceleste y se espera una demanda gigante de tickets.

Lionel Messi se despedirá de la selección argentina con un último partido ante Benín en el Estadio Monumental , en el marco de los amistosos por la fecha FIFA . Este jueves salen las entradas para la última función del astro, que será el 6 de octubre.

Las entradas pueden comprarse a partir de las 18 hs en la web de deportick.com, que espera una alta demanda . Los precios, que ya se dieron a conocer son los siguientes:

Se espera que la despedida de Messi no conste solamente del partido, sino también de banderas y pancartas en homenaje, videos especiales, invitados de honor y diferentes tributos a su trayectoria. Además, se puede esperar unas palabras del diez al finalizar el encuentro, aunque esto dependerá exclusivamente de como se sienta.

Las entradas para Argentina - Burkina Faso y Argentina - Benín (la despedida de Messi) van a salir el jueves 24/09 desde 18 hs por https://t.co/Q2m0r2fB16 pic.twitter.com/bXpLR3pmiY

La camiseta especial que usará Messi en su despedida

Lionel Messi publicó en sus redes sociales un corto pero emotivo video de cara a su último partido con la camiseta de la Selección argentina luego de más de 20 años vistiéndola, donde muestra lo que será su último manto sagrado.

LA CAMISETA ESPECIAL QUE USARÁ LIONEL MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO. pic.twitter.com/OivI0bEpVd — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2026

Esta fecha FIFA no es una más como las de siempre, no solo por lo extensa, donde se disputarán tres partidos y no 2 como es usualmente; esta ventana de amistosos internacionales está envuelta en nostalgia, teniendo en cuenta que es el encuentro con el hincha argentino luego de la final perdida de la Copa del Mundo 2026 ante España.

Además de aquello, en el tercer partido que será ante el país africano, Benín, el 6 de octubre, en el estadio Monumental, fecha que quedará en la memoria de todo el mundo futbolero, como el día que Lionel Messi disputó sus últimos minutos vestido de celeste y blanco.

Debido a esto, el astro rosarino realizó una publicación donde se lo muestra descolgando la última camiseta con la que disputó el partido contra los españoles, haciendo lo contrario con una nueva casaca con su apellido y el característico "10" en color dorado, con un sol casi transparente por detrás.

¿Qué les parece la ÚLTIMA CAMISETA de LIONEL MESSI en la SELECCIÓN ARGENTINA? https://t.co/lzSavXwvH3 pic.twitter.com/LEnuZo6xsh — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) September 21, 2026

Las palabras de Scaloni sobre la despedida de Messi

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló sobre la despedida de Lionel Messi, que será en el último amistoso de la fecha FIFA ante Benín, el entrenador explicó: "Creo que un jugador así merece eso, puse mi granito de arena, hablé, puse de mí, para intentar convencerlo de que era ahora; más adelante no sabía qué podía pasar y lo entendió. La AFA y el presidente pusieron de su parte; es algo bonito, lindo, porque se lo merece".

“Creo que un futbolista como Leo merece un partido despedida como este. Yo particularmente puse mi granito de arena porque deseo estar en su despedida y como hoy no se si más adelante estaría, hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido.



Sabíamos todo lo que le está… pic.twitter.com/n8QiEsSPxv — JS (@juegosimple__) September 24, 2026

Sobre el esfuerzo de convencer al diez, Scaloni aseguró: "Hicimos fuerza para que pueda estar en este partido, sabíamos todo lo que le estaba pasando y aun así puso las ganas e hizo el esfuerzo de querer venir y poder despedirse con su gente, que tanto lo quiere".