Lionel Scaloni fue contundente sobre su renovación: "La predisposición es máxima para sentarse a hablar"

El entrenador de la selección argentina charló con la prensa en el último entrenamiento del equipo y dio pistas sobre su continuidad.

El técnico de la selección argentina , Lionel Scaloni , realizó su primer entrenamiento a puertas abiertas de cara a la preparación para el amistoso internacional que disputará frente a Bolivia en Córdoba, donde habló sobre su futuro y dijo que "la predisposición es máxima para sentarse a hablar".

Scaloni brindó una ronda de prensa en el predio de Ezeiza, y, consultado sobre su renovación , manifestó: “Las ganas de estar acá están; pero hay aspectos que hay que sentarse a hablar con el presidente”. Detalló que este miércoles tenían que reunirse, pero tuvo dentista y actualmente Claudio Chiqui Tapia se encuentra en Paraguay.

El oriundo de Pujato manifestó que aprovechó el descanso tras la final del Mundial: "La semana de descanso fue muy emotiva, tuve tiempo de desconectar un poco, de pasar la amargura de no poder ganar, por la manera en que se dio todo".

Además, aseguró que la derrota ante España fue un golpe muy duro: "El golpe de no haber ganado fue fuerte, porque estábamos a la puerta de haber conseguido otro título mundial. Siempre dije que este lugar en el que estoy es el soñado, y eso no va a cambiar".

"EL GOLPE DE NO HABER GANADO FUE FUERTE. ESTÁBAMOS A LAS PUERTAS DE HABER CONSEGUIDO OTRO TÍTULO MUNDIAL"



Lionel Scaloni se refirió a la final perdida ante España en la Copa del Mundo 2026. pic.twitter.com/wmKOBa7YzM — TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2026

Sobre la despedida de Lionel Messi, que será en el último amistoso de la fecha FIFA ante Benín, el entrenador explicó: "Creo que un jugador así merece eso, puse mi granito de arena, hablé, puse de mí, para intentar convencerlo de que era ahora; más adelante no sabía qué podía pasar y lo entendió. La AFA y el presidente pusieron de su parte; es algo bonito, lindo, porque se lo merece".

Sobre el esfuerzo de convencer al diez, Scaloni aseguró: "Hicimos fuerza para que pueda estar en este partido, sabíamos todo lo que le estaba pasando y aun así puso las ganas e hizo el esfuerzo de querer venir y poder despedirse con su gente, que tanto lo quiere".

“Creo que un futbolista como Leo merece un partido despedida como este. Yo particularmente puse mi granito de arena porque deseo estar en su despedida y como hoy no se si más adelante estaría, hicimos fuerza para que él pueda estar en este partido.



Sabíamos todo lo que le está… pic.twitter.com/n8QiEsSPxv — JS (@juegosimple__) September 24, 2026

Scaloni sobre el recambio que se viene

Sobre los jugadores que aparecerán en las futuras listas de convocados y algunos que quedarán en el camino, el DT opinó: "Se terminó un Mundial, creemos que es un lindo momento para que pueda haber algo de recambio".

También comentó sobre la decisión de dejar afuera a Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso, que solo se sumarán para el último amistoso: "En principio, porque queremos ver a otros chicos, como en algún momento con Ángel Di María; las puertas no están cerradas bajo ningún punto de vista, pero creemos que estos dos partidos sirven para que estos chicos jóvenes puedan aportar lo suyo y puedan exprimirse de la mejor manera. Son gente que nos ha dado un montón; hoy no están, pero en un futuro se verá".

Las declaraciones de Lionel Scaloni sobre las ausencias de Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso en la convocatoria de la Selección Argentina:



«En principio es porque queremos ver a otros chicos. Como en algún momento pasó con Fideo, que también lo trajimos para ver a otros… pic.twitter.com/I30hGwWytC — JS (@juegosimple__) September 24, 2026

Por último, comentó sobre el armado del grupo para el próximo proceso mundialista: "La mayoría va a seguir estando, son gente joven; lo que hicimos está pensado, pero trabajamos para la selección, para nadie en lo personal; es algo que teníamos que hacer, puede dar sus frutos, todo lleva un tiempo, con la idea de que todos los chicos que vinieron se puedan quedar".