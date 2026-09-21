Un figura de la Selección pidió la continuidad de Scaloni y mete presión en la negociación: "Es muy importante"

Luego de aterrizar en el país para los amistosos del seleccionado argentino, una figura fue contundente al hablar sobre el futuro del DT. Qué dijo sobre Messi.

Más allá de las emotivas palabras sobre el '10' de jugadores como Lautaro Martínez , Nicolás Tagliafico entre otros, Alexis Mac Allister fue claro sobre su postura en torno a la continuidad del entrenador múltiple campeón con el seleccionado. Consultado por los medios en Ezeiza, fue contundente.

“Obviamente sabemos lo que está pasando. Para nosotros es una persona muy importante porque afuera del fútbol lo valoro mucho como persona. Siempre fue sincero y respetuoso y esas cosas las valoro. Ojalá que sea con él, no tengo dudas de que este grupo lo quiere y admira muchísimo”, comenzó diciendo.

En su relato, profundizó: “Es un proceso nuevo que hay que encarar con positividad y trabajar, todos sabemos la manera que le gusta trabajar y tenemos que hacerlo para hacer lo que todos queremos, ganar y que el pueblo argentino esté feliz”.

Las palabras de Mac Allister sobre Messi

“Las palabras son siempre las mismas, de agradecimiento. Disfrutamos a su lado y le agradecemos por todo lo que nos hizo ganar también. Seguramente será una jornada muy emotiva”, dijo y agregó: “Va a ser un proceso diferente, con chicos que se sumarán y tenemos que entender que ya no tendremos más al mejor jugador del mundo y que marcaba la diferencia. Hay que fortalecernos como equipo, que va a ser lo más importante“.

Luego contó cómo se enteró: "Yo me enteré en el comunicado. Fue una sorpresa. Si bien los años pasan y se veía que podía llegar a pasar, dejó muchísima sorpresa. Ahora es momento de mostrar nuestro agradecimiento con él y desde ahí pensar en lo que se viene”.

En su cierre, contó: “Como compañero fue lo más grande, siempre destacamos su humildad, de ser quien era y aún así tener esa humildad para charlar de diferentes cosas. Esa parte la vamos a extrañar mucha y en todos los ámbitos lo queremos. Lo más importante es que ahora pueda disfrutar de su vida”.

"Duele": la fuerte reacción de Lautaro y Tagliafico por el retiro de Messi

La Selección argentina vive un proceso duro, algo casi similar a un duelo por el retiro de Lionel Messi del combinado. El capitán de un proceso inolvidable en la historia, debido a que se trata de un período que lideró uno de los mejores jugadores del mundo, le dice adiós a la albiceleste.

Messi anunció su retiro del combinado nacional con el que ganó un bicampeonato de Copa América, Finalissima y Copa del Mundo con la mayor, y en esta fecha FIFA tendrá su despedida ante su gente en el estadio Más Monumental. El duelo está programado para el 6 de octubre ante Benín.

Las declaraciones de los jugadores que llegaron a la Argentina

Este lunes por la mañana algunos jugadores llegaron al país para los amistosos programados con el plantel convocado por Lionel Scaloni, figura que aún tiene que resolver su futuro en el seleccionado. En su llegada al aeropuerto, Nicolás Tagliafico, quien fue clave en la obtención de los títulos, habló con dolor sobre la despedida del '10'.

"Es duro siempre cuando pasan estas cosas, pero hay que saber que esta es la realidad, que tarde o temprano iba a pasar. Hay que asimilarlo, trabajar duro para lo que viene, para seguir creciendo como Selección. Pasaron muchos años, 20 años con el mejor jugador...", dijo. A su vez, afirmó sobre lo personal: "Estoy en la última etapa, tratando de disfrutar al máximo posible porque nunca se sabe cuándo se termina. Hay que disfrutarlo".

Por otra parte, Lautaro Martínez también hizo referencia al adiós del capitán: "Lo imaginábamos por lo que hablaba él. Una triste noticia, pero disfrutamos lo que nos dio y el legado que nos dejó".

Cuándo serán los amistosos