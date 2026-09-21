De Felippe defenestró al arbitraje y fue irónico tras el Talleres-Instituto: "Herrera es un crack, lo dejamos ahí"

El entrenador de la T estalló contra el arbitraje luego de que no expulsen al '10' del otro elenco cordobés que protagonizó dos codazos.

Una vez más, el arbitraje quedó en el centro de la polémica . Así como se convirtió en polémica el pedido de la segunda tarjeta para Jagger Herrera en el San Lorenza-Boca , hubo otros partidos que dejaron situaciones de confusión: uno de ellos, Talleres - Instituto , un partido con historia entre los dos equipos cordobeses.

En dos situaciones diferentes del partido, el jugador Alex Luna del albirojo pegó dos codazos que quedaron grabados por las cámaras de la televisión. Sin embargo, más allá del registro, las jugadas no fueron revisadas por el VAR ni sancionadas. Esto generó furia en el entrenador de la T, Omar De Felippe , al punto tal de ser explosivo en conferencia de prensa.

Luego de la derrota por 3-1 de su equipo, el DT fue contundente: “Entiendo como es el torneo, entiendo todo, me callo la boca, me hago el boludo pero entiendo todo. No digo más nada, soy el responsable, el equipo no jugó como yo quería. Me canse de repetirles que esto va a ser así”, comenzó diciendo.

Luego, le sumó ironía y continuó manifestando su enojo: "Herrera es un crack, lo dejamos ahí. Siguiente pregunta”. Y sentenció: "No hablo de Herrera, no hablo de ningún árbitro. Yo entiendo cómo es esto, estuve acá, listo".

Sumado a él, el futbolista de Talleres, Gabriel Báez, fue duro: “Siempre son dudosas, nos expulsan un jugador que nos duele. Nos duele que nos pase esto porque es algo que habíamos hablado entre semana que iba a pasar. A levantar cabeza que esto sigue”.

Patada criminal: la infracción de Insaurralde que dejó a San Lorenzo con 10 ante Boca

Manuel Insaurralde protagonizó una de las acciones más fuertes del clásico entre San Lorenzo y Boca. A los 31 minutos del primer tiempo, el mediocampista llegó tarde a disputar una pelota en el círculo central y terminó impactando con los dos pies sobre Santiago Ascacibar, en una acción que derivó inmediatamente en su expulsión.

El árbitro Nazareno Arasa estaba cerca de la jugada y no dudó: mostró la tarjeta roja directa al futbolista del Ciclón. En la misma secuencia, el juez retrotrajo además una infracción anterior y amonestó a Facundo Herrera.

La expulsión obligó a Rubén Darío Insua a modificar rápidamente el planteo. Para compensar la inferioridad numérica en la mitad de la cancha, el entrenador decidió sacar a Alexis Cuello y mandar al campo a Juan Rattalino, resignando una alternativa ofensiva para reforzar el mediocampo.

EXPULSADO INSAURRALDE EN SAN LORENZO



El mediocampista del Ciclón fue expulsado tras una fuerte entrada ante Ascacibar.



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Pese a quedar con un jugador menos durante buena parte del encuentro, el conjunto local consiguió reorganizarse y resistió los intentos del Xeneize durante el resto de la primera mitad. El equipo visitante no logró aprovechar inmediatamente la superioridad numérica en un clásico que hasta ese momento había tenido pocas situaciones claras.

La roja tuvo además un dato particular para Insaurralde: fue la primera expulsión de toda su carrera profesional. El mediocampista había tenido poca continuidad durante este Torneo Clausura debido a una distensión en el muslo y solamente había disputado cinco encuentros.

La sanción lo dejará afuera de los próximos compromisos frente a Defensa y Justicia y Deportivo Riestra. Para San Lorenzo, además, significó la segunda expulsión del campeonato, después de la que había recibido Orlando Gill frente a Huracán en la cuarta fecha.

Boca lo ganó en el segundo tiempo

Boca atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó 2-0 a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro, fue ampliamente superior durante buena parte del clásico y extendió a 14 partidos su invicto entre todas las competencias.

Con un futbolista más, Boca aumentó el control de la pelota y obligó a Rubén Darío Insúa a modificar rápidamente el esquema de su equipo.

La superioridad se tradujo en el resultado durante el complemento. A los 12 minutos, Leandro Lozano apareció para marcar el 1-0 y premiar el dominio del conjunto de la Ribera. Más tarde, a los 27, Merentiel convirtió el segundo y terminó de sentenciar un encuentro que Boca manejó sin grandes sobresaltos.

También hubo tiempo para que Leandro Paredes exigiera a Devecchi con un potente remate desde larga distancia. El equipo de Arruabarrena mostró paciencia para mover la pelota, aprovechó los espacios generados por la expulsión y cerró una actuación convincente bajo un intenso diluvio.

El triunfo también profundizó el buen presente: Boca llegó a 14 encuentros consecutivos sin perder y continúa con objetivos concretos en las tres competencias que disputa.

En el Torneo Clausura, Boca ocupa actualmente el quinto puesto de la Zona A, cuando restan seis jornadas para terminar la etapa regular. Los primeros ocho avanzarán a los playoffs, por lo que el equipo se mantiene dentro de los puestos de clasificación.

Además, marcha segundo en la tabla anual, que también tiene un título en juego, y permanece en zona de acceso a la Copa Libertadores 2027, competencia a la que clasificarán los tres primeros de esa clasificación.

Por la fecha FIFA, el Xeneize tendrá ahora un descanso en el campeonato local. Su próximo partido por el Clausura será el domingo 4 de octubre a las 19.15 ante Unión, nuevamente en La Bombonera.