Copa Davis: del "disfrute" de Cerúndolo en el Ruca Che al elogio de Frana a Navone

Argentina cumplió el objetivo y cerró la serie de Copa Davis ante Turquía con un triunfo por 3-1 en el estadio Ruca Che . Después de la victoria que aseguró la clasificación, Francisco Cerúndolo y Javier Frana brindaron una conferencia de prensa en la que repasaron lo vivido durante el fin de semana y destacaron el significado de haber jugado ante el público en Neuquén.

Para Cerúndolo , la experiencia estuvo lejos de ser solamente un alivio por haber conseguido el resultado. El tenista porteño puso el foco en el disfrute de compartir la serie con sus compañeros, familiares y el público.

“Estamos muy contentos, o sea, no va por el desahogo, va por el disfrute . Somos conscientes de que ganar en Argentina siempre es divino. Muchos de los chicos nunca habían jugado, yo pocas veces. Entonces, es más que nada eso, poder disfrutar con nuestra gente, con nuestro equipo, con nuestras familias. Tenemos un torneo del año ATP en casa y poder tener unos días más de jugar con nuestra gente, por lo menos para mí, creo que para todos los chicos, es espectacular”, expresó.

Claudio Espinoza

El número uno argentino también remarcó que el equipo afronta cada serie con la misma disposición, independientemente del adversario, y volvió a destacar la posibilidad de compartir el festejo con la gente.

“Cada serie la tomamos de nuestra manera, no importa el rival, no importa con quién jugamos. Pero, nada, no fue por un alivio, un desahogo, fue más que nada por el disfrutar con nuestra gente, por jugar acá en casa y poder festejar todos juntos”, señaló.

Claudio Espinoza

El capitán y su primera victoria en casa

Del otro lado, Javier Frana puso el énfasis en una cuestión que excede los resultados: la construcción del grupo y la relación entre todos los integrantes de la delegación argentina.

“Parte de la gestión que me toca es justamente priorizar cómo nos relacionamos, cómo nos unimos, los resultados y las situaciones. Hay cosas que no se pueden controlar en absoluto. Tenemos un cuerpo técnico que realmente es el mejor del mundo, es un privilegio cada uno de ellos. Pero, sobre todas las cosas, por los roles secundarios que cada uno cumple. El rol primario cada uno lo tiene muy claro. El médico es médico, el masajista es masajista. Pero el secundario es donde hicimos siempre mucho enfoco para que todos estemos bien. No solamente los 4 o 5 jugadores, sino que todos. Y que los jugadores estén pendientes también del resto”, explicó el capitán.

Claudio Espinoza

En ese sentido, Frana se detuvo especialmente en Mariano Navone, quien tuvo un papel importante durante la serie pese a no haber sido uno de los protagonistas de los partidos disputados.

“Lo de Mariano -Navone- es algo que es un ser que realmente en esta serie lo dejó plasmado porque tenía el nivel, estaba al nivel para jugar. De hecho, fue una cuestión estratégica. La idea era que juegue ya sea como cuarto o quinto punto. Y él mostró, por sobre todas las cosas, no solamente que es un jugador de los mejores del mundo, de lo cual no se enorgullece tenerlo, sino también porque, como intenté decir hoy en la cancha, esa función de ese jugador que está en esa situación es vital para el equipo”, destacó.

El abrazo de Frana con Navone. El único del equipo que no jugó, pero fue muy valorado por el capitán

Y agregó: “Porque te mantiene integrado, porque te mantiene respaldado. Hace que el equipo tenga otra energía. Y la verdad que yo no tengo palabras, por sobre todas las cosas, porque es muy fácil ser buen tipo cuando todo va a favor y cuando todo te viene bien. Ahí es donde se demuestra realmente que es una persona que yo admiro en lo personal y profesional. Pero, por sobre todas las cosas, por su calidad”.

Con el 3-1 ante Turquía, Argentina cerró una serie especial en Neuquén, donde el Ruca Che recibió por primera vez una eliminatoria de Copa Davis. Para Cerúndolo y Frana, además del resultado deportivo, quedaron como protagonistas el vínculo con el público y la identidad de un grupo que volvió a celebrar una victoria jugando como local.