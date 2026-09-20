Copa Davis: el cariño entre los jugadores argentinos y el público neuquino en el Ruca Che

La histórica serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía en el Ruca Che terminó de una manera especial. Después de asegurar la victoria por 3-1 y la clasificación a los Qualifiers 2027 , los jugadores argentinos prolongaron los festejos junto al público neuquino y transformaron el cierre deportivo en un largo encuentro con los hinchas.

El triunfo de Francisco Cerúndolo ante Mert Alkaya marcó el final de la competencia, pero no de la jornada. Con la tensión ya liberada, los integrantes del seleccionado se quedaron durante varios minutos dentro del estadio para agradecer el acompañamiento recibido durante todo el fin de semana.

Hubo saludos, abrazos, fotografías y autógrafos. Los tenistas firmaron camisetas, gorras y diferentes recuerdos que acercaban los espectadores desde las tribunas, mientras también arrojaron pelotas hacia distintos sectores del Ruca Che . Javier Frana y los integrantes del cuerpo técnico se sumaron a una celebración que incluyó música y baile sobre la cancha.

Claudio Espinoza.

La escena tuvo un significado particular para muchos de los chicos y chicas que llegaron desde distintos puntos de Neuquén y la región. La presencia de jugadores que habitualmente compiten en los principales torneos del circuito internacional representó una oportunidad poco frecuente para quienes no tienen la posibilidad de viajar para verlos personalmente.

Claudio Espinoza.

Buena parte del público tampoco tuvo apuro por abandonar el estadio. Incluso 40 o 50 minutos después del último punto, numerosos espectadores permanecían en las tribunas esperando un saludo, una firma o una fotografía. Del otro lado, los protagonistas respondieron al afecto después de un fin de semana en el que habían destacado reiteradamente el acompañamiento local.

Cerúndolo cerró una jornada que había comenzado con derrota en el dobles

El domingo había arrancado con una cuota de tensión para Argentina. Guido Andreozzi y Andrés Molteni perdieron el partido de dobles por 6-4 y 6-4, resultado que permitió a Turquía descontar y dejar la serie 2-1.

Claudio Espinoza.

La definición pasó entonces al cuarto punto. Cerúndolo, que el sábado había superado a Yanki Erel por 6-0 y 6-4, volvió a asumir el protagonismo frente a Alkaya. El número uno argentino dominó desde el comienzo y se impuso por un contundente 6-1 y 6-0.

La victoria estableció el 3-1 definitivo y aseguró el regreso argentino a los Qualifiers de la Copa Davis 2027. A partir de allí cambió por completo el clima: la concentración competitiva dejó paso al festejo y al contacto con la gente.

Claudio Espinoza.

La clasificación terminó de coronar un fin de semana prácticamente perfecto para el equipo argentino. El sábado, Francisco Cerúndolo había abierto la serie con una victoria por 6-0 y 6-4 ante Yanki Erel, mientras que Thiago Tirante completó el 2-0 inicial al imponerse por 6-2 y 6-4 frente a Mert Alkaya.

El único punto que quedó en manos de Turquía fue el dobles del domingo, que obligó a estirar la definición y agregó tensión al cierre. Pero la respuesta de Cerúndolo fue inmediata y contundente: apenas cedió un game en todo el partido decisivo y permitió que el festejo comenzara temprano en un Ruca Che que volvió a acompañar con intensidad.

Claudio Espinoza.

Así terminó una semana particular para el tenis en Neuquén. Más allá de los resultados y de la clasificación conseguida, una de las imágenes que dejó la serie fue la de los jugadores argentinos demorando su salida para compartir el festejo con un público que tampoco quería que el evento terminara.