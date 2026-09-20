Las picantes cargadas de Huracán a River en redes sociales tras la victoria

La cuenta oficial del Globo en X dejó de lado su tono institucional para sumarse a los memes por la victoria en el Monumental.

La victoria de Huracán ante River no terminó con el pitazo final en el Monumental . Después del 2-1 por la décima fecha de la Zona B del Torneo Clausura , la cuenta oficial del Globo trasladó los festejos a las redes sociales y publicó dos cargadas que rápidamente comenzaron a circular entre los hinchas.

La primera apuntó directamente a uno de los episodios que marcó los últimos meses del conjunto de Núñez. Huracán compartió una imagen de la celebración y escribió: “No me la container”, una modificación de la expresión “no me la contés” utilizada para recordar a los futbolistas que habían quedado apartados del plantel profesional de River y se entrenaban en el predio de Cantilo .

El denominado “container” se convirtió durante el año en una referencia habitual entre los hinchas por la situación de varios jugadores que dejaron de ser considerados por el cuerpo técnico. Aunque actualmente ya no quedan integrantes del plantel entrenándose separados en ese lugar, el CM del conjunto de Parque Patricios recuperó la historia para cargar a su rival después del triunfo como visitante.

Pero el posteo que más repercusión generó llegó después y tuvo como protagonista a Lucas Blondel, autor del segundo gol de la noche. Junto a una imagen del lateral, la cuenta oficial escribió: “Se comió a Beltrán”.

Se comió a Beltrán pic.twitter.com/XVuZ7ZAydd — CA Huracán (@CAHuracan) September 20, 2026

La publicación explotó por el doble sentido. Por un lado, hacía referencia a Santiago Beltrán, arquero de River, a quien Blondel venció con el remate que estableció el resultado definitivo. Pero también aludía a Morena Beltrán, periodista y pareja del futbolista de Huracán, lo que terminó convirtiendo el mensaje en una de las cargadas más comentadas después del encuentro.

Blondel definió un partidazo que también dejó preocupación en River

Dentro de la cancha, Huracán había golpeado temprano. A los nueve minutos, Óscar Cortés ejecutó un tiro libre desde la izquierda que atravesó toda el área y terminó ingresando en el arco de Santiago Beltrán, quien esperó un desvío que nunca llegó.

La noche ya había comenzado complicada para el equipo de Leonardo Ponzio. Apenas unos minutos antes, Thiago Almada había tenido que abandonar el campo por una molestia en el cuádriceps derecho. Más tarde, durante el primer tiempo, también salió Tobías Andrada con un problema en el aductor derecho. Ambos habían sido convocados por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA de la Selección Argentina.

En el complemento, River reaccionó. Primero tuvo un gol de Sebastián Driussi anulado por fuera de juego y, poco después, Tomás Galván encontró el empate con un gran remate desde la medialuna que terminó en el ángulo de Hernán Galíndez.

Sin embargo, cuando el local parecía estar mejor, apareció Blondel. El lateral encontró espacio entre la defensa, avanzó y sacó un disparo rasante desde afuera del área para poner el 2-1 y devolverle la ventaja al conjunto dirigido por Diego Martínez.

El resultado se mantuvo hasta el final y terminó con la racha de tres victorias consecutivas que llevaba Ponzio desde su llegada al banco de River. Después, el partido continuó en las redes: primero con el recuerdo del “container” y luego con una cargada de doble sentido que puso a Blondel, Santiago Beltrán y Morena Beltrán en el centro de la escena.