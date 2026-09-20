De tiro libre: Enzo Fernández anotó su primer gol en Manchester City

El mediocampista argentino sorprendió al arquero de Sunderland a los nueve minutos y abrió el marcador por la Premier League.

Enzo Fernández marcó su primer gol con Manchester City y lo hizo con una ejecución de enorme calidad. El mediocampista argentino abrió el marcador ante Sunderland , por la quinta fecha de la Premier League , con un tiro libre que sorprendió por completo al arquero rival.

La jugada llegó a los 9 minutos del primer tiempo . Desde una posición cercana al costado derecho del área, Enzo amagó durante toda la preparación con enviar un centro, pero finalmente decidió rematar directamente al arco. La pelota encontró mal parado a Robin Roefs y terminó en la red para el 1-0 en el Etihad Stadium .

El tanto tuvo además un valor especial por tratarse del estreno goleador de Fernández con la camiseta del City . La ventaja, sin embargo, duró poco: apenas tres minutos después, Brian Brobbey convirtió el empate para Sunderland y dejó rápidamente el partido 1-1, en un duelo que tuvo varios goles durante la primera etapa.

¡¡¡DAME ENZO, DAME DAME ENZO!!! ¡ENZO FERNÁNDEZ ENGAÑÓ AL ARQUERO Y MARCÓ UN GOLAZO DE TIRO LIBRE PARA EL CITY ANTE SUNDERLAND! ¡PRIMER TANTO PARA EL ARGENTINO EN LOS CIUDADANOS!



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Enzo Fernández fue uno: los jugadores de la Selección Argentina que cambiaron de equipo

El mercado de pases europeo llegó a su fin y varios jugadores de la Selección argentina decidieron buscar nuevos desafíos en sus carreras. Casi la mitad de la lista de convocados que disputó el último Mundial optó por modificar su destino futbolístico, con un balance de doce jugadores que cambiaron de camiseta.

El cambio más impactante lo generó Enzo Fernández al despedirse del Chelsea para desembarcar en el Manchester City. La entidad de Manchester abonó una suma cercana a los 145 millones de euros para sellar el reencuentro del mediocampista con Enzo Maresca, movimiento que se posicionó como el cuarto más caro en la historia del fútbol mundial.

El arco albiceleste también exhibió novedades de peso: tras un exitoso paso de seis años en Aston Villa, Emiliano Martínez se mudó a Londres para sumarse al Chelsea a cambio de 7,5 millones de libras esterlinas. Por su parte, Gerónimo Rulli se sumó al Manchester City procedente del Olympique de Marsella por 7,5 millones de dólares, donde competirá por el puesto frente a Gianluigi Donnarumma y estará junto a su compañero de Selección.

La zaga central fue otro de los sectores con varias transferencias. Cristian Romero cerró su etapa en el Tottenham para sumarse al Atlético de Madrid de Diego Simeone tras una operación de 40 millones de euros, donde compartirá equipo con Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Juan Musso.

En contrapartida, el "Colchonero" se desprendió de Nahuel Molina, quien fue transferido a la Roma italiana por 13 millones de euros, mientras que Nicolás González concluyó su cesión en el club español para retornar a la Juventus de la Serie A.

A su vez, Facundo Medina dejó el Olympique de Marsella, de Francia, para arribar a la Bundesliga con la camiseta del Bayer Leverkusen por 25 millones de dólares, y Marcos Senesi se fue libre del Bournemouth para llegar con el pase en su poder al Tottenham.

En el plano nacional, River concretó adquisiciones que tuvieron presencia en este último Mundial al sumar a Nicolás Otamendi en condición de libre desde Benfica, que firmó previo al torneo mundialista, y cerró la compra más cara de la historia local al repatriar a Thiago Almada desde el Atlético de Madrid por 20 millones de euros.

La lista con nuevos rumbos se completó con la venta de Valentín Barco desde Estrasburgo al Chelsea por 40 millones de euros, donde compartirá plantel con el “Dibu” Martínez, y el desembarco de Exequiel Palacios en la Premier League al fichar por Ipswich Town por 27,5 millones de euros tras dejar el Leverkusen.

A este masivo recambio se sumaron otras alternativas que fueron convocadas en el último tiempo por Lionel Scaloni: Franco Mastantuono fue cedido a Fiorentina desde Real Madrid, Claudio Echeverri a préstamo desde el Manchester City al Benfica, Alejandro Garnacho pasó de Chelsea a Aston Villa, Joaquín Freitas al Flamengo, y la Roma engrosó su tropa argentina con las incorporaciones del central Leonardo Balerdi y del delantero Santiago Castro, provenientes del Olympique de Marsella y del Genoa.