Los tremendos abucheos y silbidos a los que Enzo Fernández respondió con ironía en el derby de Manchester

El mediocampista que llegó recientemente a los citizens recibió fuerte rechazo de los hinchas del United en Old Trafford. La fuerte respuesta.

Enzo Fernández se convirtió en director de orquesta del Manchester City rápidamente y no le pesó nada el derby de Mancherster ante el United , en Old Trafford . Se puso el traje de líder futbolístico y fue una pieza importante para la victoria de los citizens que ganaron con un tanto polémico por un offside que protagonizó el propio mediocampista.

Tanto en la previa como durante el partido había una importante tensión sobre él. Tanto es así que en el ingreso al estadio junto al equipo, tuvo un recibimiento hostil por parte de los hinchas locales que miraban de cerca el arribo de los rivales acérrimos. A su vez, la rivalidad sobre su figura creció debido la reciente antecedente mundialista donde Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra con un tanto suyo por las semifinales .

Cuando caminaba con los auriculares puestos hacia la puerta del estadio tras bajar del autobús, Enzo intentaba meterse de lleno con la concentración previo a un duelo importante. Sin embargo, más allá de intentar aislarse, no logró evitar escuchar los silbidos y el rechazo que mostraron algunos hinchas contra él.

Sin dejar pasar el gesto de los hinchas, Enzo miró hacia el lugar del que provenían los silbidos y lanzó una sonrisa socarrona. Finalmente, el jugador terminó teniendo un gran rendimiento en el partido.

Gol polémico de Haaland y clásico de Manchester para el City de Enzo con uno menos

Manchester City venció 1-0 al Manchester United en Old Trafford por la cuarta fecha de la Premier League. Enzo Fernández fue titular, participó en la jugada del gol de Haaland y hasta estrelló un remate en el palo. Lisandro Martínez también estuvo desde el arranque en el local.

El City se quedó con una nueva edición del clásico de la ciudad y, en el duelo particular entre argentinos, Enzo festejó ante Lisandro . El equipo dirigido por Enzo Maresca tuvo personalidad para quedarse con una victoria muy trabajada.

El único gol del encuentro llegó a los 15 minutos del segundo tiempo. Erling Haaland apareció para definir una jugada que tuvo a Enzo como uno de sus protagonistas. El mediocampista argentino se lanzó para intentar conectar un centro de Gvardiol, aunque no llegó a tocar la pelota ni interfirió en la acción.

Detrás suyo apareció el delantero noruego, que marcó el tanto que posteriormente fue validado por el VAR.

El partido tuvo además una situación determinante en la primera mitad: Phil Foden fue expulsado a los 23 minutos por una reacción contra Bruno Fernandes, por lo que el City tuvo que jugar durante gran parte del encuentro con un futbolista menos. Pese a la inferioridad numérica, logró sostener la ventaja y llevarse tres puntos importantes.

Enzo Fernández tuvo una actuación destacada y fue uno de los jugadores que más trabajó para sostener al equipo después de la expulsión. En el complemento incluso tuvo la oportunidad de marcar el segundo: recibió cerca de la medialuna, sacó un remate que fue desviado por el arquero y terminó impactando contra el palo.

Del otro lado, Lisandro Martínez fue titular en el Manchester United, aunque no pudo evitar la derrota de su equipo como local.

Así, el primer duelo argentino del clásico de Manchester de la temporada quedó para Enzo Fernández, que además fue protagonista en una victoria que mantiene al City en lo más alto de la Premier League.