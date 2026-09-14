La inédita reacción de Zverev al ganar el US Open y la emocionante dedicatoria para su mamá

El alemán ganó su segundo Grand Slam y vivió una jornada especial al quedarse con el último torneo grande del año.

Alexander Zverev protagonizó una de las celebraciones más particulares que se recuerden en una final del US Open. El alemán consiguió el título y, en medio de la emoción del momento, tuvo una reacción inesperada: durante unos segundos, no se dio cuenta de que había ganado el partido .

La tensión de una final que significaba tanto terminó generando una escena insólita. Zverev quedó prácticamente paralizado después del último punto, como si necesitara unos instantes para procesar lo que acababa de ocurrir.

HE DIDN'T REALIZE HE'D WON



Alexander Zverev exorcises his 2020 demons and defeats Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 to win his first US Open title! pic.twitter.com/f0Cnl2xvgI — US Open Tennis (@usopen) September 13, 2026

Pero la celebración también tuvo un costado profundamente emotivo. Con el título ya asegurado, el tenista alemán decidió dedicarle unas palabras especiales a su mamá, una figura fundamental en su vida y en su carrera deportiva.

Zverev recordó un momento especialmente difícil de su infancia: cuando tenía apenas cuatro años, fue diagnosticado con diabetes. Aquella noticia generó incertidumbre sobre su futuro y, especialmente, sobre las posibilidades que tendría para desarrollar una carrera deportiva.

En ese contexto, el alemán destacó la fortaleza de su madre y la manera en la que decidió afrontar aquel diagnóstico. "Quiero agradecer a una persona más. Alguien que nunca ve realmente mis partidos, pero que es la persona más importante de mi vida tenística y de mi vida en general. Cuando tu hijo de 4 años es diagnosticado con diabetes y los médicos te dicen que su vida y su práctica deportiva serán muy, muy limitadas, hace falta una madre muy fuerte para salir de ese consultorio y decir: ‘Mi hijo estará donde quiera estar. Si quiere ser tenista, será tenista. Si quiere hacer otra cosa, hará otra cosa. Pero esta enfermedad no nos va a definir’".

La dedicatoria continuó con un reconocimiento todavía más personal. Zverev remarcó el papel que tuvo su madre durante toda su vida y la describió como una de las personas más fuertes que conoce.

"Mi madre es la persona más importante y fuerte que conozco. Hace falta una mujer increíblemente fuerte para hacer lo que ella hizo", expresó el campeón, en uno de los momentos más conmovedores de su festejo.

El discurso de Alexander Zverev que tenés que escuchar.



“Quiero agradecer a una persona más. Alguien que nunca ve realmente mis partidos, pero que es la persona más importante de mi vida tenística y de mi vida en general.



Cuando tu hijo de 4 años es diagnosticado con… — Veronica Brunati (@verobrunati) September 14, 2026

Así, la celebración del alemán tuvo una combinación inesperada: primero, una reacción inédita al no asimilar inmediatamente que había conquistado el US Open y, después, una emotiva dedicatoria a la mujer que estuvo a su lado desde sus primeros años y que, incluso frente a un diagnóstico que podía condicionar su futuro, nunca permitió que la enfermedad definiera sus límites.

Sasha campeón

La final del US Open 2026 terminó con una victoria histórica para Alexander Zverev, que derrotó a Ben Shelton por 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2 en el Arthur Ashe Stadium.

El alemán, que había llegado al partido decisivo después de conquistar Roland Garros y alcanzar la final de Wimbledon, volvió a demostrar su fortaleza en los momentos importantes y pudo cerrar el encuentro después de ceder el tercer set.

Con este triunfo, Sasha consiguió el segundo Grand Slam de su carrera, ambos obtenidos durante 2026: primero se consagró en Roland Garros y ahora levantó por primera vez el trofeo del US Open. Además, se convirtió en el primer tenista nacido en la década de 1990 en conquistar más de un título de Grand Slam.

La consagración también significó una revancha personal para Zverev, que seis años atrás había perdido la final del US Open ante Dominic Thiem después de haber estado dos sets arriba. Esta vez, ante un Shelton que disputaba su primera final de Grand Slam y contaba con el respaldo del público local, el alemán logró mantener la calma y completar una de las conquistas más importantes de su carrera.