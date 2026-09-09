Quién es Ben Shelton, el jugador que eliminó a Alcaraz en el US Open y le ganó un punto tremendo

El fantástico triunfo de Ben Shelton sobre Carlos Alcaraz fue uno de los grandes momentos del tenis este año. El estadounidense se impuso 6-7, 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6 en el super tie-break para clasificar a semifinales del US Open.

Hay jugadores que llegan al tenis profesional después de pasar toda su infancia soñando con ser estrellas. Ben Shelton tuvo algo distinto: el tenis estuvo siempre alrededor suyo, pero durante varios años no fue necesariamente el único camino que imaginó.

Hijo de un extenista profesional y sobrino de otro jugador que llegó a ser una referencia mundial en dobles, el estadounidense terminó convirtiendo una tradición familiar en una carrera que este miércoles dio otro salto gigante.

Nacido en Atlanta el 9 de octubre de 2002, Shelton comenzó a jugar al tenis recién a los 10 años. Su padre, Bryan Shelton, había sido número 55 del mundo y después construyó una importante carrera como entrenador universitario. Fue justamente él quien acompañó los primeros pasos de Ben y, más adelante, también dirigió su desarrollo en la Universidad de Florida.

Pero antes de lanzarse de lleno al circuito, Shelton eligió un camino que en el tenis masculino estadounidense no siempre es el más habitual entre las grandes promesas: la universidad. En Florida encontró el escenario para madurar, competir y desarrollar su juego. Allí ganó el campeonato de la NCAA por equipos en 2021 y, un año después, se consagró campeón individual. Terminó su etapa universitaria con un impresionante registro de 65 victorias y apenas 10 derrotas.

Ese rendimiento aceleró su llegada al profesionalismo. En 2022 comenzó a disputar torneos ATP y rápidamente dejó claro que no necesitaba demasiado tiempo de adaptación. Su potencia, especialmente con el servicio y la derecha, se convirtió en una de sus principales armas.

En apenas su quinto Grand Slam, el US Open 2023, alcanzó las semifinales con apenas 20 años.

Desde entonces, Shelton fue sumando experiencia, aunque también atravesó los golpes propios de una carrera que todavía estaba en construcción. Su personalidad explosiva y su enorme confianza en sí mismo lo convirtieron en uno de los jugadores más atractivos del circuito estadounidense. Con su padre nuevamente como entrenador a tiempo completo, fue incorporando variantes a un tenis que ya tenía una característica inconfundible: la potencia.

Un triunfo que puede ser un antes y un después

Ahora llegó la victoria que puede significar un quiebre positivo en su carrera. En los cuartos de final del US Open 2026, Shelton derrotó a Carlos Alcaraz, campeón defensor, después de una batalla de 4 horas y 28 minutos que terminó a las 3:33 de la madrugada y se convirtió en el partido que más tarde finalizó en la historia del torneo.

El triunfo también tuvo un significado especial: fue su primera victoria ante un jugador del Top 3 y lo metió nuevamente en las semifinales del US Open. Allí tendrá otro duelo completamente estadounidense frente a Frances Tiafoe.

A los 23 años, aquel chico que empezó con una raqueta a los 10 y que decidió formarse en la universidad ya no es solamente una promesa. Ben Shelton es una realidad y acaba de conseguir la victoria más importante de su carrera.