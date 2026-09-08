Comenzó a jugar a los cuatro años en Atlético Loncopué y su talento empezó a llevarlo cada vez más lejos.

La historia del pibe de 7 años que es de Loncopué, se llama como Messi y jugará en Vélez

“Hola, soy Lionel Núñez. Juego para Vélez, Río Grande y Atlético. Soy categoría 2019”. Así se presenta ante LM Neuquén, desde su localidad natal, con palabras cargadas de nervios, pero viviendo este momento como un juego, al igual que lo hace con la pelota.

Sin demasiadas vueltas, con pocas palabras y la timidez propia de un nene de apenas siete años, Lionel prefiere presentarse de otra manera: con una pelota en los pies y atacando el arco rival, algo que le sale de manera natural.

Desde Loncopué , en el interior de Neuquén, comenzó una historia que rápidamente sumó kilómetros. Lionel Núñez dio sus primeros pasos en Atlético Loncopué , luego pasó por Río Grande de Neuquén , estuvo en el radar de River y finalmente fue Vélez Sarsfield el que se quedó con la pequeña joya neuquina.

Todo comenzó en Loncopué

Antes de Buenos Aires, las pruebas y los grandes escudos hubo una cancha mucho más cercana. Lionel comenzó a jugar al fútbol cuando tenía cuatro años. Atlético Loncopué fue su primera casa y allí disputó su primer torneo en la Liga Infantojuvenil de la localidad.

Con el paso del tiempo, la pelota comenzó a llevarlo por distintos lugares de la provincia. También se sumó a Río Grande de Neuquén Capital, institución con la que logró consagrarse campeón del Torneo Apertura de LIPADE.

Su llegada a Río Grande también le abrió otra puerta. Tras una captación y selección realizada por Mariano Tedesco, Lionel formó parte de un grupo de chicos de Río Negro y Neuquén que tuvo la posibilidad de mostrarse para River. Allí compartió el proceso junto a Tedesco, Cristian Servera y Miguel Silva.

El niño de siete años se ilusionó con River, al igual que su familia. Sin embargo, apareció otra oportunidad.

“Él es extremo zurdo, juega de 11 o a veces a perfil cambiado lo pueden poner de 7. Es categoría 2017. De hecho, también podría haber esperado una prueba con River, pero al no saber la fecha exacta decidimos que él firme con Vélez”, contó Jorge, su papá.

Un Mundialito que le cambió el camino

Vélez apareció en la historia después de que Lionel fuera observado mientras jugaba en LIPADE. Su desempeño llamó la atención de los veedores y recibió una invitación para disputar el Mundialito del club de Liniers, realizado entre el 20 y el 25 de julio.

Allí integró un equipo de Morón y se mostró en un torneo multitudinario, del que participaron más de 1.500 chicos. Entre tantos pequeños futbolistas, Lionel consiguió destacarse.

Después del certamen llegó la invitación para continuar con una serie de pruebas. Los viajes siguieron, la ilusión creció y finalmente llegó el día que la familia esperaba: el 28 de agosto, Lionel quedó fichado por Vélez Sarsfield.

Papá, compañero de ruta

Detrás de cada viaje hay también una familia que acompaña. Jorge es quien está al lado de Lionel en este recorrido. El nuevo desafío implicará organizar kilómetros, estadías y una rutina poco habitual para cualquier chico de siete años.

“Salió goleador de la última edición del torneo Cuenca del Agrio. A Vélez tiene que viajar cada dos meses y quedarse 10 días para jugar dos fechas de Liga Metropolitana. Yo lo acompaño a todos lados”, afirmó.

Mientras Lionel juega, su papá acompaña. De ahora en adelante, los viajes desde Neuquén hacia Buenos Aires pasarán a formar parte de una aventura que recién comienza.

Vélez será el lugar donde podrá medirse, aprender y seguir desarrollándose, pero sin desprenderse de los clubes que lo vieron crecer.

Tras fichar con el Fortín, Lionel ya no puede participar en otros selectivos o equipos, salvo en sus instituciones de origen: Atlético Loncopué y Río Grande de Neuquén.

Del interior neuquino a los grandes clubes

Antes de concretar su llegada a Vélez, Lionel también integró el selectivo ADN de Santa Fe, con el que fue subcampeón de la categoría 2017 en Córdoba durante junio.

En medio de este recorrido, también apareció otro club, nada menos que uno de los grandes del fútbol europeo. El pequeño fue seleccionado por Manchester City para participar de una experiencia durante el próximo año.

River lo tuvo en su radar. Vélez decidió ficharlo. Manchester City también posó sus ojos sobre él. Todo mientras Lionel sigue siendo un nene que juega en los recreos junto a sus compañeros y disfruta de la pelota en las canchas de la provincia.

La historia recién comienza y, por ahora, el pequeño futbolista de Loncopué deberá seguir haciendo lo que más disfruta: jugar, aprender y divertirse con una pelota en los pies.