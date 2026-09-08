Cómo se definirá en el Tribunal de Disciplina el partido entre Boca y Vélez de Copa Argentina.

El futuro de los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se dirime en los escritorios tras el reclamo formal presentada por Vélez Sarsfield en la AFA . La institución de Liniers reclama la clasificación a la siguiente instancia del certamen al advertir que Boca Juniors incluyó en la planilla oficial a seis jugadores extranjeros, excediendo por uno el tope reglamentario permitido.

Según fuentes, el organismo disciplinario notificará oficialmente a la entidad de la Ribera este jueves 10 de septiembre para que presente su respectivo descargo legal. Una vez recibida la defensa del club xeneize, los plazos prevén que la resolución definitiva se dé a conocer el jueves 17 de septiembre. El proceso de deliberación y votación se encuentra estructurado bajo normativas internas. El reglamento estipula que con la presencia de tres miembros del cuerpo es suficiente para alcanzar el quórum necesario. En la instancia inicial de votación, el presidente Fernando Mitjans se abstiene de emitir sufragio.

De este modo, el análisis del expediente recae sobre los otros cuatro vocales del cuerpo colegiado: Sergio Fernández, Jorge Ballestero, Ezequiel Iglesias Berrondo y Matías García, quienes evalúan los argumentos de ambas partes para emitir su voto individual. En el escenario hipotético de que la votación termine igualada, el reglamento otorga el voto de desempate al presidente Mitjans para destrabar el fallo definitivo. El órgano que resolverá la controversia está conformado por figuras de extensa trayectoria en el ámbito judicial y notarial. Fernando Mitjans encabeza el Tribunal de Disciplina de la AFA desde el año 2007, aunque integra el organismo ininterrumpidamente desde 1995 y ejerce como escribano público.

Por su parte, Sergio Fernández desempeña funciones como juez de la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal y es reconocido en el ambiente por su faceta como coleccionista de camisetas históricas. Jorge Ballestero cuenta con una dilatada trayectoria en la justicia federal, habiendo sido designado fiscal durante la gestión presidencial de Carlos Menem y posteriormente promovido a magistrado. El cuerpo se completa con Ezequiel Iglesias Berrondo, quien ejerce como auditor del Poder Judicial de la Nación, y Matías García, abogado de profesión con un recorrido consolidado como funcionario en la órbita bonaerense.

El presidente de Vélez explotó contra los periodistas

El conflicto entre Vélez y Boca por el partido de Copa Argentina sumó un nuevo capítulo y el presidente del Fortín, Fabián Berlanga, realizó una fuerte acusación mientras espera la resolución del reclamo presentado ante la AFA. El dirigente cuestionó el tratamiento que tuvo el caso y aseguró que existe una “operación de periodistas” vinculados a Boca para instalar argumentos que, según su mirada, no corresponden.

“La sensación de la mayoría es que no nos van a dar la clasificación porque hay una operación de periodistas que cubren Boca y que han incurrido en un montón de falacias. Dicen que hay un antecedente FIFA y acá no tiene ninguna intervención. Como dijo Tapia, el Tribunal de Disciplina es un ente independiente y tiene que resolver como tal”, afirmó Berlanga.

La postura del presidente velezano se da luego de que la institución de Liniers presentara formalmente un pedido para impugnar el partido y reclamar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro había terminado igualado y Boca se impuso en la definición por penales.

El reclamo de Vélez apunta a una presunta infracción reglamentaria: la dirigencia sostiene que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Para el Fortín, además, debe contemplarse la situación de Ángel Romero, quien estuvo entre los suplentes aunque no ingresó al campo de juego.