El presidente de Vélez explotó contra los periodistas por el partido ante Boca

Berlanga declaró que hay una operación orquestada para defender al xeneize en el conflicto.

El conflicto entre Vélez y Boca por el partido de Copa Argentina sumó un nuevo capítulo y el presidente del Fortín, Fabián Berlanga , realizó una fuerte acusación mientras espera la resolución del reclamo presentado ante la AFA. El dirigente cuestionó el tratamiento que tuvo el caso y aseguró que existe una “operación de periodistas” vinculados a Boca para instalar argumentos que, según su mirada, no corresponden.

“ La sensación de la mayoría es que no nos van a dar la clasificación porque hay una operación de periodistas que cubren Boca y que han incurrido en un montón de falacias. Dicen que hay un antecedente FIFA y acá no tiene ninguna intervención. Como dijo Tapia, el Tribunal de Disciplina es un ente independiente y tiene que resolver como tal ”, afirmó Berlanga.

La postura del presidente velezano se da luego de que la institución de Liniers presentara formalmente un pedido para impugnar el partido y reclamar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Argentina. El encuentro había terminado igualado y Boca se impuso en la definición por penales.

“Le avisé a Chiqui Tapia y me dijo que estaba dentro de lo correcto. La sensación es que no nos van a dar, porque hay una operación de periodistas que cubren Boca que han incurrido en un montón de falacias a la hora de hablar” - Fabián Berlanga, presidente de Vélez https://t.co/cnoCkG6Civ pic.twitter.com/GvICGyiDmj — PaseClave (@paseclave__) September 8, 2026

El reclamo de Vélez apunta a una presunta infracción reglamentaria: la dirigencia sostiene que Boca incluyó seis futbolistas extranjeros en la planilla, cuando el reglamento permite un máximo de cinco. Para el Fortín, además, debe contemplarse la situación de Ángel Romero, quien estuvo entre los suplentes aunque no ingresó al campo de juego.

La postura de Vélez

En diálogo con Radio La Red, Berlanga explicó que la presentación surgió a partir de una recomendación del departamento legal del club.

“El departamento de legales nos aconsejó que hagamos una presentación. Se prohíbe que tengan 6 jugadores en planilla. Quienes tengan doble ciudadanía, con la argentina, no cuentan. Boca tuvo 6 jugadores extranjeros. La residencia no tiene nada que ver”, sostuvo.

El dirigente también contó que habló con Claudio Tapia, presidente de la AFA, antes de avanzar con la presentación: “Le avisé al Chiqui Tapia, me dijo que estaba adentro de lo correcto y podía hacer la presentación”.

Según la interpretación de Vélez, la eventual sanción ante una infracción de este tipo podría derivar en la pérdida del partido por 3-0. “La consecuencia es una pérdida de partido: el resultado es 3-0. La ventaja deportiva es que vos podés elegir sobre 6 jugadores”, explicó Berlanga.

El antecedente que recordó

El presidente de Vélez también hizo referencia a un episodio ocurrido años atrás que, desde su perspectiva, sirve como antecedente para la situación actual.

“Hay un antecedente de un partido viciado de nulidad, y es cuando a Vélez lo obligaron a jugar un partido para jugarse una clasificación que ya tenía asegurada, que era a la Libertadores 2015. Los tiempos han cambiado, espero que no sea más de lo mismo”, manifestó.

Berlanga insistió en que el reclamo no responde únicamente a una cuestión deportiva, sino a una decisión institucional: “Esto es una decisión institucional de Vélez, los partidos se ganan en la cancha pero reglamentariamente. Hay un reglamento a cumplir”.

Por último, dejó en claro que el club esperará la determinación del Tribunal de Disciplina: “Más allá de algunos anexos, el reglamento de Copa Argentina se rige con el reglamento de AFA. No sé como va a terminar esto, espero que termine de la mejor manera y haciéndose justicia”.

Ahora será el Tribunal de Disciplina de la AFA el encargado de analizar la presentación y determinar si corresponde o no hacer lugar al reclamo de Vélez. Mientras tanto, la polémica continúa y las declaraciones de Berlanga volvieron a poner el caso en el centro de la escena.