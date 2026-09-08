El Ruca Che ya está vestido de celeste y blanco para la Copa Davis

A menos de dos semanas de la serie contra Turquía, se ultiman detalles en el mítico estadio neuquino.

El Ruca Che ya empezó a cambiar su fisonomía para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la historia de Neuquén. A pocos días de la serie entre Argentina y Turquía por la Copa Davis , el emblemático estadio neuquino luce ahora pintado de celeste y blanco , en una transformación que anticipa el clima que se vivirá el 19 y 20 de septiembre .

Mientras el exterior comienza a mostrar los colores de la albiceleste, en el interior del estadio, a cargo del ECyDENSE (Emprendimientos Culturales y Deportivos del Neuquén Sociedad del Estado) también avanzan los trabajos para dejar todo listo para una competencia internacional.

La puesta a punto contempla diferentes tareas de infraestructura y acondicionamiento destinadas a cumplir con las exigencias de la organización y preparar el escenario que recibirá a los equipos argentino y turco.

Claudio Espinoza

Las obras incluyen mejoras en baños y vestuarios, pintura, recambio de carpinterías, nuevas veredas y trabajos sobre los accesos y el estacionamiento. También se realizan intervenciones vinculadas con la iluminación, un aspecto fundamental teniendo en cuenta que la serie tendrá transmisión televisiva.

Pero una de las transformaciones más importantes llegará dentro del estadio. El tradicional escenario neuquino será convertido temporalmente en una cancha de tenis bajo techo, con una superficie rápida de la firma española GreenSet, montada sobre una estructura de madera. La pista tendrá una velocidad intermedia, correspondiente al nivel 3 de la clasificación internacional.

El montaje de la cancha comenzará en estos días y está previsto que quede disponible para que los equipos puedan realizar los entrenamientos oficiales desde el 15 de septiembre, apenas cuatro días antes del comienzo de la serie.

Claudio Espinoza

La expectativa en Neuquén crece a medida que se acerca la fecha. La serie marcará un hecho histórico para el deporte argentino, ya que será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia. El Ruca Che recibirá a más de 3.000 espectadores por jornada, con las entradas que se agotaron rápidamente y otras de protocolo.

Para Neuquén, el acontecimiento representa mucho más que dos días de tenis. La llegada de la Copa Davis permitirá mostrar la capacidad de la provincia para organizar competencias internacionales y, al mismo tiempo, dejará un estadio renovado para futuros eventos deportivos y culturales.

Con el celeste y blanco ya instalado en sus paredes y las tareas avanzando en el interior, el Ruca Che comienza a meterse de lleno en el clima de Copa Davis. Ahora, la cuenta regresiva apunta al 19 de septiembre, cuando Argentina y Turquía salgan a la cancha y Neuquén se convierta, por primera vez, en escenario de la tradicional competencia internacional.

Claudio Espinoza

Equipos confirmados

Turquía oficializó el equipo que llegará a la provincia para medirse con Argentina. El capitán Erhan Oral dio a conocer el lunes los cinco tenistas que integrarán la delegación visitante.

La nómina está integrada por Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°).

Argentina ya estaba confirmado con los singlistas: Francisco Cerúndolo (25° del ranking mundial), quien acumula 11 participaciones coperas y atraviesa su mejor temporada, Thiago Tirante (42°), que escaló desde el puesto 106° al 42° en lo que va del año, el ascenso más significativo del tenis argentino en 2026; y Mariano Navone (48°), quien regresa al equipo tras lograr su primer título profesional en Bucarest y victorias ante rivales Top en canchas duras.

En dobles estarán Guido Andreozzi (15° en la especialidad), ganador del Masters 1000 de Indian Wells y finalista en Madrid este año, y Andrés Molteni (61°), con diez series disputadas con la camiseta nacional.