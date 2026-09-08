Uno por uno: quiénes son los jugadores de Turquía que llegarán al Ruca Che para la Davis

El capitán Erhan Oral dio a conocer este lunes los cinco tenistas que integrarán la delegación visitante contra Argentina.

La cuenta regresiva para la Copa Davis en Neuquén ya está en marcha y Turquía confirmó oficialmente el equipo que llegará a la provincia para medirse con Argentina. El capitán Erhan Oral dio a conocer este lunes los cinco tenistas que integrarán la delegación visitante en la serie correspondiente al Grupo Mundial I , que se disputará el 19 y 20 de septiembre en el estadio Ruca Che .

La nómina está integrada por Mert Alkaya (300°), Yanki Erel (305°), Tuncay Duran (633°), Arda Azkara (212° en dobles) y Kaan Isik Kosaner (1774°) .

Los tres primeros serán, en principio, las principales opciones para los encuentros de singles , mientras que Azkara y Kosaner aparecen como las alternativas para afrontar el partido de dobles .

Una serie histórica para Neuquén

El cruce tendrá varios condimentos especiales para el tenis argentino. Será la primera vez que la Copa Davis se dispute en la Patagonia y, además, la serie más austral que haya organizado Argentina en la historia de la competencia.

El seleccionado nacional también volverá a jugar como local después de más de dos años y medio y tendrá un objetivo estadístico importante: conseguir el triunfo número 100 de Argentina en la Copa Davis.

El escenario será el Ruca Che, en la ciudad de Neuquén. El estadio contará con una cancha rápida y cubierta y tendrá sus 3.000 localidades ocupadas, ya que las entradas se agotaron en apenas media hora.

Alkaya, la principal carta turca

Entre los integrantes del equipo visitante, Mert Alkaya aparece como el principal referente. El tenista de 26 años ocupa actualmente el puesto 300 del ranking ATP y es el jugador turco mejor ubicado entre los convocados para los partidos individuales.

Además, atraviesa el mejor momento de su carrera en cuanto a ranking y cuenta con tres títulos de World Tennis, denominación actual de los antiguos torneos ITF.

Alkaya también llega con experiencia reciente en la Copa Davis. En febrero fue una pieza importante para que Turquía derrotara a Eslovenia como visitante y consiguiera el ascenso al Grupo Mundial I. En aquella serie se impuso a Sebastian Dominko (966°) por 7-5 y 7-6 (4) en el primer partido de singles. Turquía terminó ganando la eliminatoria por 3-1.

Erel, otro jugador en ascenso

La segunda opción para los individuales será Yanki Erel, de 25 años, actualmente ubicado en el puesto 305 del ranking mundial. El turco también viene de alcanzar la mejor posición de su carrera: durante agosto llegó al puesto 280.

Erel también tuvo participación decisiva en la victoria frente a Eslovenia. En el segundo encuentro de singles derrotó a Bor Artnak (448°) por 7-6 (2) y 6-1.

Su palmarés incluye 13 títulos de World Tennis, cuatro de ellos obtenidos durante 2026, una muestra del buen momento que atraviesa.

El tercer jugador destinado a los partidos individuales será Tuncay Duran. El joven de 22 años ocupa el puesto 633 del ranking ATP y suma dos títulos de World Tennis.

Dos especialistas para el dobles

Para el punto de dobles, el capitán Oral eligió a Arda Azkara, de 23 años y actualmente 212° del ranking mundial de dobles. El tenista turco posee experiencia en la modalidad y consiguió dos títulos Challenger y tres campeonatos de World Tennis.

El quinto integrante del equipo será Kaan Isik Kosaner, una de las apuestas jóvenes de la delegación. Tiene apenas 17 años, ocupa el puesto 1774° del ranking ATP y todavía no consiguió títulos profesionales.

En cuanto al ranking de naciones, Turquía se encuentra actualmente en el 33° lugar de la clasificación de la ITF, mientras que Argentina ocupa el 10° puesto.

Una cancha rápida y bajo techo

La serie en el Ruca Che se disputará sobre una superficie rápida indoor, montada sobre una estructura de madera. La cancha será de GreenSet y, de acuerdo con la clasificación de World Tennis, tendrá un nivel de velocidad intermedio 3.

Con los equipos ya definidos, Neuquén comienza a prepararse para recibir una serie que tendrá un carácter histórico: Argentina y Turquía se enfrentarán en una Copa Davis que por primera vez llegará a la Patagonia, con el Ruca Che listo para recibir a estadio lleno.