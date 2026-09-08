Una figura de la Fórmula 1 fue demorado en un aeropuerto por la portación de una escopeta

Un histórico de la máxima categoría del automovilismo fue demorado y tuvo que dar explicaciones. Qué contó sobre lo ocurrido.

El mundo de la Fórmula 1 quedó sorprendido cuando medios internacionales empezaron a revelar que una figura histórica de la categoría fue demorado en el aeródromo de Portugal por la portación de una escopeta , sin la documentación requerida para trasladarla. Todo ocurrió este lunes durante una inspección de rutina.

Según reveló el diario Correio Da Manha, llegó a Portugal a las 10.55 de este lunes y fue abordado por los efectivos de la División Aeroportuaria de la Policía de Seguridad Pública (PSP) debido al control que realizaron. En el mismo, encontraron el arma en cuestión en el equipaje de esta figura mundial.

Se trata de Bernie Ecclestone , el británico de 95 años exdueño de la Fórmula 1. En diálogo con el medio Daily Mail, confirmó detalles por los que llevaba el arma y negó haber sido arrestado de manera formal: “Tenía un arma que llevaba de Suiza a Portugal para practicar tiro al plato. Es tan simple como eso. Tengo armas en casa allí que están autorizadas”, explicó Ecclestone al medio británico.

“Me preguntaron si tenía un ‘libro azul’, que aparentemente es la documentación que necesitas, y les dije que nunca viajo con documentos así”, dijo y luego agregó: “Dijeron que me arrestarían, pero después de unas horas, lo solucionamos, aunque ha sido una molestia constante”.

Según reveló, su esposa Fabiana Flosi viajó a Lisboa para hacer entrega del arma o abonar el impuesto para regularizar la situación. Contó también que tenía pensado acompañarla pero finalmente esperó en su domicilio hasta la resolución del episodio.

Según un portavoz de la PSP, la fuerza policial no reconoce haberlo arrestado y delegó el caso a la Autoridad Tributaria y Aduanera, de Lisboa.

Cabe recordar que en 2022 había tenido un episodio similar en el aeropuerto de Campinas, Brasil, cuando intentaba tomar un vuelo privado con una pistola LW Seecamp calibre 32, sin declarar. En este caso la Oficina de Seguridad Pública del Estado de San Pablo afirmó la intervención y tuvo que desembolsar 6.000 reales brasileños para la fianza.

Flavio Briatore fue categórico al hablar sobre Colapinto tras el error en el GP de Italia

Franco Colapinto tuvo un manejo brillante durante gran parte del GP de Italia, en el mítico circuito de Monza, logrando reponerse de un error en el manejo cuando estaba tercero en la carrera, siendo perseguido por Max Verstappen. Esa falla en la conducción lo sacó de pista por un momento y retomó la prueba en el puesto 16° de la grilla.

Avanzó con un gran monoplaza que estuvo a la altura con las nuevas actualizaciones que demostraron darle un rendimiento insoslayable que prometía un poco más, y terminó noveno para sumar dos puntos valiosos. Franco reconoció el error de primer momento, al punto tal de romper llanto en conferencia de prensa. En torno a esa falla, uno de los principales interrogantes en el mundo de la Fórmula 1 era cómo sería la reacción del filoso Asesor Ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore.

Qué dijo Briatore tras el GP de Italia

Luego del manejo demostrado en pista, Briatore fue contundente al hablar sobre lo ocurrido en el fin de semana, poniendo como principal eje el rendimiento del piloto pilarense. "Ambos pilotos hicieron un trabajo fantástico durante todo el fin de semana. Fue fantástico que Pierre tuviera ayer su momento para disfrutarlo junto al equipo, y Franco hizo una carrera brillante para recuperarse y conseguir puntos valiosos para el equipo", salió a bancar Briatore tras el resultado.

"Este fin de semana ha sido positivo para el equipo, con algunos momentos destacados, como la pole position del sábado, y buenos puntos sumados para el equipo", dijo en su relato el asesor ejecutivo de Alpine y agregó: "Hemos reducido la diferencia con Racing Bulls en el campeonato y el rendimiento que hemos llevado al auto en las últimas carreras nos ha colocado en una posición más competitiva para luchar en pista".