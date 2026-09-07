La tercera generación de Aqualic renueva su tecnología con un crédito provincial

La empresa de agua embotellada sumará tecnología de punta para el envasado con el programa Más Pymes, Más Futuro. La historia de la firma y sus planes a futuro.

Aguas SRL es una empresa familiar de tercera generación de Centenario, cuya actividad principal es la elaboración, distribución y venta de agua de mesa en bidones retornables y descartables, bajo la marca Aqualic. El gobierno provincial asistió de manera financiera a través del programa “Más Pymes, Más Futuro”, lo que les permitió dar el primer paso para incorporar tecnología de punta para el envasado y embotellado de agua.

Luego de una recorrida por la planta, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig destacó: “Hemos visto un proceso industrial, desde el pellet hasta el agua terminada, es parte de lo que queremos en la provincia: empezar a fomentar nuevas industrias, nuevas producciones y ver un poco lo que va a ser el Neuquén del futuro”.

Sobre las políticas de apoyo al sector privado, el ministro manifestó que “la principal línea la trazamos con la ley de Invierta Neuquén. Ahí tenemos una serie de beneficios para las empresas que pueden ser impositivos, crediticios y garantías a través de Foganeu, en función de los pedidos de las firmas”.

Asimismo, adelantó que “la semana que viene vamos a inaugurar una planta de producción de caños plásticos en Plaza Huincul”, y agregó “miramos la diversificación de toda la provincia, como Zapala que va a ser un polo logístico, o el turismo y la producción que son los ejes del nuevo Neuquén”.

Financiamiento para innovar

Aguas SRL comenzó en 1960 de la mano de su fundador Vito Fulciniti, con la producción de soda en sifones y distribución de bebidas. A fines de 1990 la empresa inició con la elaboración, distribución y venta de agua.

En la actualidad, Mario Fulciniti y su hermano llevan adelante un proceso de modernización del proceso productivo de la planta. “Gracias al financiamiento que hemos obtenido con la provincia pudimos innovar en un nuevo segmento que es el agua en botella en tres calibres: medio litro, litro y medio y dos litros”, indicó el empresario.

La nueva unidad de la empresa implica competir con marcas nacionales. “Es un negocio de volumen, por eso hemos direccionado toda nuestra energía a la tecnología para bajar costos y aumentar el volumen”, comentó.

Mediante el asesoramiento del Centro PyME-ADENEU, organismo dependiente del ministerio de Economía, Producción e Industria, lograron acceder al programa “Más Pymes, Más Futuro”.

“Buscamos la forma de financiamiento a través del Centro PyME-ADENEU y en 2024 compramos la primera máquina sopladora en China, de dos bocas, con eso ya hicimos un salto importante, pero eso fue el puntapié para el proyecto del año pasado que fue toda una línea productiva de agua en botella, es lo último que hay de tecnología en el país”, informó Fulciniti.

La nueva maquinaria, también importada desde China, tiene un volumen de producción de 6.000 botellas/hora. “Generamos nuevos puestos de trabajo, tratando de entrar al mercado neuquino, Vaca Muerta y el Alto Valle”, señaló Fulciniti.

“Nos hemos sentido sumamente acompañados con las herramientas de financiamiento, no tan solo con capital de los bancos, sino con estos instrumentos que brinda el Centro PyME-ADENEU", cerró el empresario.

Más Pymes, más Futuro

Desde su inicio en 2024, el programa alcanzó a más de 150 MiPymes de toda la provincia, con un financiamiento total otorgado hasta el momento, que ronda los 18 mil millones de pesos.

La iniciativa prioriza proyectos destinados a fortalecer a los sectores primario (agropecuario, forestal, minero no metalífero), industrial y turístico. Asimismo, son elegibles proyectos de los sectores comercial y de servicios a la producción y a la industria.

Las solicitudes de financiamiento para el programa “Más Pymes, Más Futuro” deben ser presentadas mediante la ventanilla única del Centro PyME ADENEU, disponible en www.adeneu.com.ar/maspymes. Allí, las empresas encontrarán las condiciones generales del programa y las líneas disponibles.