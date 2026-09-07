Este grupo tiene uno de los mejores ingresos dentro de la industria del conocimiento. Los sueldos 2026 y los factores a tener en cuenta.

Sueldos en tecnología: cuánto gana un desarrollador de software y qué perfiles pagan en dólares

En el creciente sector tecnológico , uno de los puestos más requeridos en el mercado laboral argentino es el de Desarrollador de software Full Stack . Estos profesionales son capaces de gestionar el front-end (la parte visual que ve el usuario) y también el back-end (la lógica del servidor y bases de datos) de una aplicación web.

Al ser tan demandados y tener una posición estratégica dentro de empresas de tecnología, startups y proyectos globales, sus salarios son altos y muy variables . De hecho, con la creciente digitalización y la posibilidad de trabajar en modalidad remota, muchas personas deciden cumplir tareas para el exterior.

Los ingresos de un Desarrollador Full Stack son dinámicos e incluyen diversos factores , como la experiencia , la ubicación geográfica del puesto, el tipo de empresa en el que se trabaje o el nivel de especialización .

El salario de los desarrolladores está dentro de los más altos del sector tecnológico.

De cuánto es el sueldo de un desarrollador de sofware en 2026

De acuerdo a plataformas como Glassdoor y Bumeran, el Desarrollador Full Stack suele estar entre los mejores remunerados en tecnología, especialmente en compañías multinacionales y proyectos de exportación de software. En 2026, el sueldo promedio para este perfil en Argentina se ubica en torno a los 1.800 dólares brutos mensuales.

Sin embargo, este valor varía según la empresa, el seniority y si el contrato es en relación de dependencia o freelance (con tarifas de entre 20 y 40 dólares por hora). En ese sentido, uno de los factores más importantes es la experiencia. Según distintas fuentes, los ingresos según el tiempo trabajado pueden ser los siguientes:

Junior (0-2 años): 1.200 dólares mensuales

(0-2 años): 1.200 dólares mensuales Semi Senior (2-5 años): 1.800 dólares mensuales

(2-5 años): 1.800 dólares mensuales Senior (5+ años): 2.500 dólares mensuales

De todos modos, en proyectos internacionales o en empresas extranjeras que pagan en dólares, los salarios pueden superar ampliamente estos rangos, llegando a entre 3.500 y 4.000 dólares mensuales.

El ingreso de los desarrolladores ronda los 1.800 dólares mensuales, pero puede ser más alto si se trabaja para el exterior.

Los factores que influyen en los sueldos de los desarrolladores en Argentina

El salario de un Desarrollador Full Stack depende de varios factores. Algunos de ellos son:

Tipo de empresa : startups pagan menos que multinacionales.

: startups pagan menos que multinacionales. Modalidad de contratación : remoto para el exterior puede duplicar los ingresos.

: remoto para el exterior puede duplicar los ingresos. Tecnologías dominadas : frameworks como React, Node.js y experiencia en cloud aumentan el valor.

: frameworks como React, Node.js y experiencia en cloud aumentan el valor. Ubicación: en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), los sueldos son entre un 15 y 20% más altos que en el interior del país.

Cuál es la función de un desarrollador full stack

Un full stack es un desarrollador que trabaja tanto en el front-end (interfaz de usuario) como en el back-end (la parte lógica) de un sitio web, software o aplicación. Por ello, debe tener un conocimiento global, ya que participa de todo el ciclo de desarrollo, coordinando las acciones necesarias en el lado del cliente y el lado servidor.

El desarrollador full stack domina diferentes lenguajes de programación y de diseño web, como HTML, JavaScript, CSS o Python. Además, maneja diversas interfaces de usuario y utiliza herramientas informáticas de control de versiones y código abierto, según explica el portal especializado Indeed.

Los desarrolladores deben dominar diferentes lenguajes de programación y de diseño web.

Las principales funciones de un desarrollador full stack son:

Diseño de la estructura y arquitectura web.

Diseño de la interfaz y parte visual.

Garantizar la conectividad de la web.

Facilitar la navegación y mejorar la experiencia de usuario.

Configurar y mantener los servidores.

Configurar la seguridad y prevenir ataques.

Garantizar la visualización en diferentes navegadores y dispositivos.

Algunos de los rubros con mayor demanda de desarrolladores de software son: