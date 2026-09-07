Fue a cargar nafta, discutió con el playero y apuñaló a dos personas que intentaron frenarlo

El brutal ataque ocurrió en medio de una violenta discusión en la estación de servicio. Por qué se desató la pelea.

Todo comenzó cuando el playero se negó a cargarle combustible al auto del agresor debido a que tenía la oblea de gas vencida.

Un violento episodio ocurrió en una estación de servicio, cuando una discusión terminó con dos apuñalados . Las víctimas de la agresión se encuentran fuera de peligro.

El hecho ocurrió pasadas las 20 horas en la intersección de las calles Paraguay y Rodríguez Peña, en el barrio porteño de Recoleta. Todo comenzó cuando el playero se negó a cargarle combustible al auto del agresor debido a que tenía la oblea de gas vencida.

Ante el enojo del hombre, comenzó una acalorada discusión y dos clientes que aguardaban su turno, a bordo de un Chevrolet Agile, un hombre de 61 años y su hijo de 28, intervinieron para separar a los dos hombres de una violenta pelea.

Como respuesta, el conductor del Volkswagen Voyage extrajo un cuchillo tipo "tramontina" de su vehículo y atacó a ambos: al joven le provocó una herida en la zona del cuello, mientras que al padre le infligió un corte en el muslo izquierdo.

El agresor contaba con antecedentes

Tras agredir a los clientes, el atacante descartó el cuchillo en un cesto de basura ubicado en la isla de surtidores. Tras un llamado al 911, efectivos de la Comisaría Vecinal 2 B de la Policía de la Ciudad arribaron al lugar y procedieron a la inmediata detención del sospechoso, constatando posteriormente que ya contaba con antecedentes penales.

El agresor de 36 años, nacionalidad venezolana, tenía antecedentes por daños y por una riña en noviembre de 2024. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Fernández y se encuentran fuera de peligro.

Médicos del SAME trasladaron a las dos víctimas al Hospital Fernández, donde quedaron fuera de peligro.

La Justicia quedó a cargo de la investigación para determinar las circunstancias del ataque y la situación procesal del hombre detenido.

Una discusión de tránsito terminó con un hombre apuñalado: cómo continúa la investigación

Una violenta discusión entre conductores ocurrió en la zona comercial del oeste neuquino, en calle Godoy casi Belgrano, que terminó con un joven de 28 años apuñalado luego de una discusión. El ataque ocurrió delante de su hijo de seis años, quien observó la crueldad de la escena.

La víctima es Ezequiel Calfunao, quien fue sometido a una cirugía de urgencia en el Hospital Castro Rendón dado que tenía gran cantidad de sangre en el pulmón. Su familia confirmó que la operación fue exitosa, aunque fue inducido a un coma y las próximas horas serán determinantes para su evolución.

En tanto, lanzaron una campaña solidaria para encontrar testigos o personas que puedan aportar información sobre los protagonistas del brutal ataque que permanecen prófugos.

La investigación avanza con el análisis de cámaras de seguridad que permitieron reconstruir la secuencia del hecho sobre el que giran dos líneas de investigación sobre el origen del conflicto.

En las imágenes se observa que un Volkswagen Voyage gris se encontraba detenido en el semáforo cuando el comerciante se acercó al vehículo e increpó a sus ocupantes. Segundos después, los tres hombres descendieron del auto y comenzó una pelea con empujones y golpes de puño.

En medio de la agresión de tres contra uno, uno de ellos sacó un cuchillo y lo apuñaló a la altura del tórax. Tras el ataque, los agresores volvieron al auto y escaparon del lugar.