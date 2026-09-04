Nuevo DNI electrónico y con chip: quiénes deben renovarlo y cómo hacer el trámite

El nuevo documento electrónico ya comenzó a implementarse. Suma chip sin contacto y datos biométricos.

El nuevo DNI electrónico incorpora un chip sin contacto y mayores medidas de seguridad para validar la identidad de sus titulares.

Argentina comenzó a implementar un nuevo formato del Documento Nacional de Identidad (DNI ) , con cambios tanto en su fabricación como en la tecnología utilizada para verificar la identidad de cada ciudadano.

Se trata de un DNI electrónico está confeccionado en policarbonato e incorpora un chip sin contacto, además de distintas medidas destinadas a dificultar falsificaciones y adulteraciones.

Ahora el Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) comenzó a emitir el nuevo DNI electrónico , un documento que incorpora un chip sin contacto, datos biométricos y mayores medidas de seguridad.

Su llegada no significa que todos los argentinos tengan que renovar inmediatamente el documento. Los ejemplares que se encuentran actualmente en circulación mantienen su validez hasta la fecha de vencimiento indicada en cada credencial.

Quiénes deben renovar el DNI

La incorporación del nuevo modelo se hará de manera progresiva a medida que los ciudadanos necesiten tramitar un primer ejemplar, realizar las actualizaciones obligatorias o solicitar un DNI por vencimiento, pérdida, deterioro o modificación de datos.

Las personas que tengan un DNI vigente podrán seguir utilizándolo normalmente. No existe una obligación general de cambiarlo solo por la aparición del nuevo formato electrónico.

Las personas que deben renovar el DNI

quienes tengan el documento vencido o deban realizar alguna de las actualizaciones previstas por la normativa.

o deban realizar alguna de las actualizaciones previstas por la normativa. en el caso de los menores de edad , existe una primera actualización que debe efectuarse entre los 5 y los 8 años . La segunda actualización obligatoria se realiza a los 14 años .

, existe una que debe efectuarse entre los . La segunda actualización obligatoria se realiza a los . para los ciudadanos argentinos mayores de esa edad, los nuevos documentos cuentan con una vigencia de 15 años desde su emisión .

. También tendrán que solicitar otro ejemplar quienes hayan perdido el DNI , tengan una credencial deteriorada que dificulte la identificación o necesiten actualizar información personal registrada.

Qué cambia con el nuevo DNI electrónico

Una de las principales novedades está en el material utilizado. La credencial se fabrica en policarbonato multicapa, y los datos personales quedan grabados con tecnología láser. El objetivo es conseguir un documento más resistente al uso cotidiano y, al mismo tiempo, más difícil de alterar o falsificar.

El cambio más importante desde el punto de vista tecnológico es la incorporación de un chip de lectura sin contacto. Ese componente permite realizar verificaciones electrónicas de identidad y abre la posibilidad de ampliar los usos digitales del documento.

El Renaper prevé que esta tecnología pueda utilizarse para comprobar la identidad tanto de manera presencial como a distancia.

El diseño exterior presenta varias modificaciones: la nueva credencial incorpora símbolos nacionales y distintos elementos de seguridad, entre ellos la Bandera Argentina, el Sol de Mayo, la escarapela y referencias visuales a la Cordillera de los Andes y los glaciares. También aparece el símbolo internacional utilizado para identificar documentos electrónicos de viaje.

Cómo tramitar el nuevo DNI

El procedimiento es similar al utilizado hasta ahora para solicitar o renovar el documento. El interesado debe concurrir a un Registro Civil o a un Centro de Documentación del Renaper habilitado. Dependiendo del lugar elegido, puede ser necesario solicitar un turno previamente.

Durante el trámite se realiza la identificación del ciudadano y se registran nuevamente los datos necesarios para confeccionar el documento, incluidos la fotografía y las huellas digitales.

Quienes todavía tengan su DNI anterior pueden llevarlo al momento de iniciar la gestión. En los trámites de menores de 14 años también deberá presentarse el padre, la madre o el representante legal correspondiente con la documentación requerida.

Una vez completado el procedimiento, se entrega una constancia que permite realizar el seguimiento hasta recibir el nuevo ejemplar.