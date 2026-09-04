Los nuevos créditos para vivienda del Banco Provincia: montos, tasas y requisitos de septiembre 2026

Los créditos hipotecarios de Banco Provincia 2026 incluyen una cláusula de protección ante una eventual disparada de los precios .

El Banco Provincia se sumó a la ola de préstamos UVA y lanzó dos líneas de créditos destinados a la refacción y la construcción de nuevas viviendas . Si bien se ajustan por inflación, incluyen una cláusula de protección ante una eventual disparada de los precios. Además, están disponibles tanto para clientes de la entidad como para quienes no lo son.

La banca pública bonaerense suma así alternativas al crédito hipotecario tradicional a tasa fija en pesos y los préstamos para la compra de materiales de construcción. “Con estas nuevas líneas fortalecemos una política de financiamiento que, además de facilitar el acceso a la vivienda, también impulsa la actividad económica” , afirmó Juan Cuattromo , presidente de la entidad.

“Los créditos para construcción, ampliación y refacción generan un efecto multiplicador que movilizan toda la cadena de valor: desde la producción de materiales y los comercios hasta el trabajo de profesionales, pymes y mano de obra local”, añadió.

Las nuevas líneas están disponibles tanto para clientes del Bapro como para el público en general.

“Casa Propia”, los nuevos créditos del Banco Provincia

La nueva línea “crédito UVA Casa Propia”, destinada a financiar la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas, permitirá solicitar un monto máximo de 250.000 UVA, que equivale aproximadamente a $ 524 millones, según el valor de la unidad al 31 de agosto de 2026 ($2.096,27).

La tasa parte del 9% nominal anual más actualización UVA y contempla plazos de hasta 240 meses (20 años).

La línea estará habilitada para financiar la construcción tradicional "en ladrillos" así como sistemas industrializados, conocidos como steel frame y ballon frame, "cada vez más difundidos por su rapidez y eficiencia".

Para los clientes que perciben sus haberes a través del banco, el financiamiento puede alcanzar hasta el 80% del valor de tasación o presupuesto, mientras que para el público general llega hasta el 70%.El préstamo puede tener hasta tres titulares y la relación cuota-ingreso máxima permitida es del 25% para clientes con haberes y del 20% para el resto de los solicitantes.

Los créditos UVA Casa Propia están destinados a financiar la construcción, ampliación, terminación y refacción de viviendas.

La línea del Bapro para la compra de casas modulares

Otra de las novedades de la entidad es la presentación de una línea específica para la compra de viviendas modulares. Se trata de un préstamo personal UVA, con una tasa de 9% anual más el componente indexado para clientes del Bapro y de UVA+15% para el público en general. Permite financiar hasta el 100% del valor de la vivienda modular, incluyendo IVA, con un monto máximo de $100 millones y un plazo de hasta 96 meses.

El esquema permite combinar hasta tres préstamos para financiar un mismo proyecto, siempre que el total no supere el valor de la vivienda. El dinero se desembolsa directamente a la empresa proveedora adherida. En la web de Banco Provincia están publicadas todas las compañías de viviendas modulares que participan de esta línea.

Una característica distintiva es que no requiere hipoteca ni intervención de escribanos, ya que se trata de un préstamo personal. El banco destaca entre sus ventajas la simplificación de trámites, menores barreras de acceso y una gestión más ágil que la de un crédito hipotecario tradicional.

El Banco Provincia suma alternativas a los tradicionales créditos personales con tasas fijas.

El mecanismo de actualización ante un salto de la inflación

En cuanto al mecanismo de actualización de los créditos, las nuevas líneas incorporan una cláusula CVS (Coeficiente de Variación Salarial) que busca dar mayor previsibilidad cuando los precios y los salarios evolucionan a ritmos diferentes. El sistema compara cada mes la cuota actualizada por UVA con otra calculada a partir de la evolución salarial, tomando el CVS más dos puntos porcentuales. Si la cuota ajustada por UVA resulta superior, Banco Provincia bonifica la diferencia entre ambos valores.

Cuattromo destacó que el mecanismo busca reducir uno de los principales cuestionamientos históricos de los créditos UVA: que las cuotas puedan crecer por encima de los ingresos de las familias.