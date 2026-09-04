Encontraron muerto a un bartender argentino desaparecido hace 17 días en Colombia: la extraña sospecha

En medio de una intensa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de su cuerpo en las últimas horas.

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de su cuerpo en la ciudad de Montería, en el Caribe colombiano.

Desde hace más dos semanas se llevaba adelante la intensa búsqueda de un argentino que había desaparecido en Colombia. En extrañas circunstancias apareció su cuerpo y confirmaron su muerte.

Pablo Carrizo Hryc es un bartender argentino que había sido reportado como desaparecido en Medellín desde el 18 de agosto, pero lamentablemente en las últimas horas se confirmó el peor final.

Las autoridades colombianas confirmaron el hallazgo de su cuerpo en la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, en el Caribe colombiano.

Carrizo era reconocido por su trabajo como embajador de la World Class Competition Colombia Master en coctelería. Se encontraba en Medellín realizando una consultoría para el restaurante de un hotel.

Cuál es la sospecha de la policía

La alerta fue dada inicialmente por su exesposa, quien vive en Cartagena junto a la hija de ambos. La preocupación surgió cuando Pablo dejó de comunicarse con la niña, algo que según personas cercanas, no era habitual. Al contactar a amigos y conocidos, ninguno pudo confirmar dónde se encontraba.

Tras hacer el check-out, se retiró en un Nissan gris y desde entonces su familia perdió todo contacto con él. La preocupación aumentó porque su teléfono permanecía apagado, no registraba actividad en redes sociales y tampoco respondía mensajes ni correos electrónicos.

Tras el hallazgo del cuerpo sin vida del argentino, las autoridades investigan si sufrió un accidente de tránsito en Montería, capital del departamento de Córdoba.

Según informó el medio El Colombiano, Carrizo había sido visto por última vez en El Poblado, en el sur de Medellín, luego de que saliera del hotel en que se hospedaba con rumbo a la ciudad colombiana de Cartagena, donde vivía con su esposa e hija.

Las autoridades tratan de establecer si se presentaron fallas mecánicas en el vehículo en el que se transportaba, y trabajan ahora para determinar cómo ocurrió el supuesto siniestro. Hasta que finalicen esas actuaciones, la hipótesis del accidente se mantiene como preliminar.

Quién era Pablo Carrizo Hryc

Pablo Carrizo Hryc estudió coctelería clásica y moderna, gerencia de bares (Bar Manager), sommelier y cocina. Era licenciado en Administración de Empresas Hoteleras por la Universidad de Morón, en Buenos Aires, Argentina.

Trabajó en discotecas, bares, hoteles y resorts en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Uruguay y Venezuela.

Fue gerente de una de las cadenas hoteleras españolas más importantes y colaboraba en artículos especializados para revistas y periódicos en Argentina y Colombia, país al que regresó en 2011 como líder de la World Class Competition.