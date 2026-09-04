El ministro británico respondió a Milei por la soberanía de Malvinas y habló de los isleños

A pocas horas del anuncio en cadena nacional, el ministro de Defensa, Wes Streeting se refirió a las declaraciones de Presidente.

Tras la cadena nacional que emitió el Gobierno Nacional en la noche del jueves, donde el Presidente Javier Milei anunció sanciones para las compañías que exploten recursos naturales en las Islas Malvinas y reivindicó la soberanía del territorio, desde el gobierno británico salieron a responderle.

A pocas horas del anuncio, el ministro de Defensa, Wes Streeting, realizó una publicación a través de las redes sociales y se refirió a las declaraciones de Milei.

“La declaración de Milei durante la noche nos dice más sobre la política interna en Argentina que de las Islas Malvinas”, escribió a través de su cuenta oficial de X.

Y además detalló que “las Malvinas son británicas porque los isleños de las Malvinas eligen ser británicos”, tomando como argumento el referéndum del 2013 en el territorio, donde el 99,83% de los habitantes votó a favor de continuar bajo administración británica.

“Nuestro compromiso con las Malvinas es absoluto e inquebrantable”, puntualizó.

Islas Malvinas: Milei anunció una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

En cadena nacional, el presidente Javier Milei envió un mensaje a los argentinos a través de la cadena nacional referente a la soberanía de las Islas Malvinas.

Milei anunció este jueves que endurecerá las sanciones y penas para compañías que actúen en las Islas Malvinas, que no podrán trabajar y se expondrán a un juicio en ausencia. Además, anunció que dispondrá mayores recursos al Ministerio de Defensa para construir una base naval en Tierra del Fuego.

"Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora. Si lo permitimos estaremos generando un incentivo para que el gobierno británico profundice la ocupación de las islas y la explotación de nuestros recursos. Sea Lion es solo uno de los proyectos que están avanzando en nuestras islas. Existen otros proyectos y otras empresas que también representan una amenaza para los intereses estratégicos de la Argentina.".

"Vamos a desplegar todas las herramientas del Estado, diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violenten nuestra soberanía", agregó.

Asimismo, Milei adelantó que se adoptaran sanciones contras las empresas involucradas: "Procederemos a inhabilitar de operar en territorio argentino a las empresas involucradas, directa o indirectamente, en proyectos en las Islas Malvinas sin autorización argentina. Quienes operan en nuestras Islas a espaldas del gobierno argentino, tendrán que elegir entre una puesta ilegal, en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad".

"Firmaremos hoy mismo un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para ampliar los recursos del Ministerio de Defensa con el fin prioritario de construir una base naval integrada en Tierra del Fuego e incrementar nuestras capacidades en telecomunicaciones. Esta base nos convertirá en el Polo logístico más importante del Atlántico Sur y será fundamental para la proyección geopolítica de la Argentina".

Un proyecto de ley con tres puntos

Milei adelantó que enviará al Congreso "con carácter urgente" un proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional con tres objetivos:

Modificará la ley 26659 para endurecer las sanciones y penas contra las compañías vinculadas a operaciones no autorizadas. Los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran. Los infractores no podrán contratar en territorio argentino, sea con el sector público o privado; y se dispondrá cuando corresponda la aplicación del juicio en ausencia. Además, extenderemos este régimen a otras actividades en las islas que afectan nuestros recursos naturales.

La ley creará el Consejo de Seguridad Nacional, que definirá una política de seguridad nacional de aplicación obligatoria y transversal a todo el Estado, articulando Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. También establecerá un marco para la protección de nuestra infraestructura crítica y para la protección aeroespacial y marítima de la Nación.