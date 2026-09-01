Día de la Industria con poco para festejar de parte de los empresarios del sector

Los industriales tienen una relación tensa con el gobierno de Javier Milei. Desde que el presidente llegó a la Casa Rosada la actividad cae, cierran empresas y se pierden puestos de empleo.

Martín Rappallini, presidente de la UIA con poco para festejar en el día del sector manufacturero.

Los industriales argentinos tienen poco para festejar, en su día, este 2 de septiembre. La actividad manufacturera argentina tiene uno de los peores índice a nivel internacional del 2026 y perdió unos 100.000 empleos desde la llegada de los libertarios a la Casa Rosada en diciembre de 2023.

Según indica el Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por el INDE C, en el primer semestre la actividad cayó 2,2% mientras que el uso de c apacidad instalada se redujo al 59%.

"En el promedio de la era Milei, l a producción industrial se ubica 10,2% por debajo del modelo anterior", señala el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en un informe especial.

Por otro lado, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026, se redujo en 8% la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas industriales, con una pérdida de 97.312 puestos: de 1.215.092 a 1.117.780.

La comparación entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 muestra una disminución en la cantidad de industrias manufactureras con trabajadores registrados, que pasaron de 49.622 a 45.602. Esto implica una contracción de 4.020 industrias (-8,1%).

El CEPA también destaca que "la evolución de la industria argentina durante la gestión de Javier Milei exhibe uno de los peores desempeños a nivel global". "Cayó 7,9% entre el 2023 y el 2025 y ocupa el segundo peor resultado entre 56 economías relevantes, sólo por detrás de Hungría", dice el informe.

Este deterioro contrasta fuertemente con la evolución de buena parte de los países de la región. En el mismo período, Brasil registró un crecimiento industrial promedio de 3,5%, mientras que Chile (+5,2%), Perú (+6,5%) y Uruguay (+3,7%) también mostraron una expansión significativa de su actividad industrial.

La entidad indica que "una de las causas principales del magro derrotero industrial, junto con la caída de las ventas, ha sido la apertura acelerada, sin financiamiento ni planificación".

La UIA recuerda el día con tono crítico

El acto del Día de la Industria va a ser muy diferente de aquel que se registró en la sede la UIA en 2024 en Capital Federal cuando asistió el presidente Javier Milei. En esa ocasión trató a los empresarios de prebendarios.

De allí en más la relación se desquebrajó. Recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, trató de "tarados" a los que proponen políticas para fomentar al sector manufacturero argentino.

Es por ello que los popes industriales decidieron trasladarse a una planta de un laboratorio nacional en Malvinas Argentinas para recordar la fecha en la que técnicamente se llevó a cabo la primera exportación de una manufactura hecha en territorio nacional, en 1587. Fue un cargamento de harina y textiles para Brasil.

La relación con el gobierno es tensa y se espera que el presidente de la UIA, Martín Rappallini, haga un discurso fuerte.