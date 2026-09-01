Nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES en septiembre 2026: a cuánto se fue

De acuerdo al incremento de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) , este es el monto de la AUH en septiembre de 2026 .

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) perciben mes a mes el 80% de esta prestación, puesto que la Anses retiene el resto y se paga usualmente a fin de año en una cuota única si es que se presenta la libreta de escolaridad y vacunación del niño o niña. ¿De cuánto será el monto de la AUH en el noveno mes del año ?

Para percibir la AUH , la madre, padre o titular a cargo debe ser argentino y residir en el país. Además, si el beneficiario es extranjero o naturalizado, debe tener como mínimo 2 años de residencia. La Anses especifica que el hijo debe ser menor de 18 años y soltero. Para el caso de un hijo con discapacidad, no hay límite de edad.

En septiembre de 2026 , los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán un total de $154.031 por hijo .

Los beneficiarios de la AUH (Asignación Universal por Hijo) perciben mes a mes el 80% de esta prestación.

En tanto, la Asignación por Hijo con Discapacidad será de $501.537; mientras que la Asignación Familiar por Hijo será de $77.025.

Los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. Es por ello que, en septiembre de 2026, los beneficiarios de estas prestaciones sociales perciben un aumento del 2,1 por ciento.

¿Cuándo se cobra la prestación AUH?

Según el cronograma de pagos informado por la Anses, en septiembre de 2026 los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Familiar por Hijo perciben el importe correspondiente a estas prestaciones sociales en las siguientes fechas:

DNI terminados en 0: a partir del 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: a partir del 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: a partir del 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: a partir del 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: a partir del 14 de septiembre.

DNI terminados en 5: a partir del 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: a partir del 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: a partir del 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: a partir del 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: a partir del 21 de septiembre.

En septiembre de 2026, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo percibirán un total de $154.031 por hijo.

Tal cual lo mencionado más arriba, es importante subrayar que los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) deben realizar un trámite de carácter obligatorio ante la Anses para lograr recuperar el 20 por ciento retenido de la prestación. La Anses especifica que todos los años los titulares de la Asignación Universal por Hijo tienen que presentar la Libreta AUH completa con los datos de salud y educación. La presentación de la Libreta AUH es obligatoria y habilita a cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante el año anterior. También les permite cobrar la Ayuda Escolar Anual.

Fundamentalmente, la Libreta AUH es un formulario que se genera desde la página oficial de la Anses y se debe rellenar con determinadas autoridades institucionales. Presenta un apartado que debe ser completado por los directivos de la escuela a la que concurre el menor, para acreditar que tiene una asistencia regular al establecimiento. Además, en este documento aparecen los campos que deben rellenar autoridades de la institución médica en la que se realiza los controles y cumple con el calendario de vacunación.