Atención jubilados de ANSES: este grupo cobrará casi $500.000 en septiembre 2026

Con el último aumento y el bono , ANSES fijó los nuevos montos para los jubilados . Enterate cómo se compone la suma y las fechas de cobro .

Las jubilaciones y pensiones de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) tendrán en septiembre 2026 un aumento de 2,1% como parte de la actualización directa que toma en cuenta el dato de inflación publicado por el INDEC . Y si se suma el pago del bono extraordinario de $70.000, algunos sectores llegarán a casi $500.000 en sus haberes.

A través del Decreto 274/2024, el Gobierno nacional fijó un sistema de ajustes mensuales con el objetivo de no perder cierto poder adquisitivo ante la suba de precios. Para establecer los incrementos, se toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) de dos meses atrás. En este caso, se utiliza el dato de julio , que fue de 2,1%.

Con el incremento de 2,1%, la jubilación mínima subirá en el noveno mes del año a $428.591,22. Al agregar el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los haberes más bajos, el monto total alcanzará los $498.591,22. Por su parte, el haber máximo llegará a un techo de $2.884.013,07.

Con el bono extraordinario, la jubilación mínima rozará los $500.000.

El aumento también impactará en otras prestaciones pagadas por ANSES: la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) subirá a $342.890 sin bono y $412.890 con bono; la Pensión No Contributiva por Discapacidad o Vejez llegará a $300.013 sin bono y $370.013 con bono; y la Pensión No Contributiva para madres de siete o más hijos saltará a $428.591 sin bono y $498.591 con bono.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en septiembre 2026 y cómo se pagará

El bono extraordinario tiene como objetivo reforzar los haberes más bajos. Por ello, los jubilados que cobren el haber mínimo recibirán la totalidad de la suma hasta alcanzar los $498.591. Los beneficiarios que perciban un haber mayor al mínimo pero que no superen los $498.591, recibirán un proporcional hasta alcanzar esa cifra. Y quienes cobren más de $498.591, no tendrán ninguna suma extra.

El bono está congelado en $70.000 desde marzo de 2024. En este tiempo, ya perdió el 70% de su valor. Y si se hubiese actualizado con el resto de los haberes, debería rondar los $223.170.

La fecha de cobro de jubilados y pensionados dependerá de la terminación del DNI de cada beneficiario.

En qué fecha se cobra la jubilación en septiembre 2026

Como es habitual, la fecha exacta del pago dependerá de la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario. En el noveno mes del año, el calendario de acreditación diseñado por el Ministerio de Capital Humano y la ANSES comenzará el martes 8 y finalizará el lunes 28, quedando de la siguiente manera:

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

DNI terminados en 0: martes 8 de septiembre

martes 8 de septiembre DNI terminados en 1: miércoles 9 de septiembre

miércoles 9 de septiembre DNI terminados en 2: jueves 10 de septiembre

jueves 10 de septiembre DNI terminados en 3: viernes 11 de septiembre

viernes 11 de septiembre DNI terminados en 4: lunes 14 de septiembre

lunes 14 de septiembre DNI terminados en 5: martes 15 de septiembre

martes 15 de septiembre DNI terminados en 6: miércoles 16 de septiembre

miércoles 16 de septiembre DNI terminados en 7: jueves 17 de septiembre

jueves 17 de septiembre DNI terminados en 8: viernes 18 de septiembre

viernes 18 de septiembre DNI terminados en 9: lunes 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 22 de septiembre

martes 22 de septiembre DNI terminados en 2 y 3: miércoles 23 de septiembre

miércoles 23 de septiembre DNI terminados en 4 y 5: jueves 24 de septiembre

jueves 24 de septiembre DNI terminados en 6 y 7 : viernes 25 de septiembre

: viernes 25 de septiembre DNI terminados en 8 y 9: lunes 28 de septiembre

Pensiones No Contributivas (PNC)