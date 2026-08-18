Anses 2026: ¿Cuánto cuesta comprar 10 años de aportes jubilatorios?

La ANSES cuenta con un programa que permite adquirir años de aportes a quienes no cuentan con el mínimo requerido para acceder a la futura jubilación .

Las personas que se encuentren en actividad y estén a 10 años o menos de jubilarse, pero que llegarán a la edad mínima sin los 30 años de aportes, pueden acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional , un mecanismo de la Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) que permite regularizar esta situación y garantizar el acceso al beneficio.

El sistema posibilita sumar los años faltantes mediante la compra de Unidades de Cancelación de Aportes Previsionales , conocidas como UCAP . Dependiendo de cada situación, la deuda puede abonarse a través de cuotas descontadas del futuro haber jubilatorio o mediante pagos electrónicos realizados antes de acceder al beneficio.

La Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales se determina tomando como referencia el 29% de la base mínima imponible establecida por ANSES y que se actualiza todos los meses por el sistema de actualización de las jubilaciones. En agosto 2026, el valor de la UCAP se ubica en $41.000,32.

El plan permite adquirir UCAP. Y cada uno equivale a un mes de aportes cancelado.

Cada unidad adquirida cancela exactamente un mes de servicios adeudados. Por lo tanto, al valor actual, cada año equivale a unos $492.003. Y si se necesitan cancelar 10 años, el costo sube a $4.920.038.

Los requisitos para acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional de ANSES

El programa, contemplado en la Ley 27.705, está destinado exclusivamente a mujeres de entre 50 y 59 años, y a hombres de entre 55 y 64 años en actividad que llegarán a la edad jubilatoria sin los 30 años de aportes requeridos.

Según la normativa del organismo previsional, los trabajadores en relación de dependencia, autónomos o monotributistas que cumplan con este rango etario pueden “comprar” los períodos faltantes desde que cumplieron los 18 años hasta marzo de 2012 inclusive, permitiendo así acceder a una futura jubilación del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Una de las características del esquema es que permite seleccionar uno o varios períodos, de acuerdo con la situación previsional y las posibilidades económicas de cada persona. No es obligatorio cancelar todos los meses disponibles de una sola vez. Si el titular encuentra períodos trabajados que no figuran registrados, puede iniciar un reconocimiento de servicios. Para eso, deberá presentar la documentación que respalde esos años de actividad laboral.

El plan está destinado a hombres y mujeres que ya saben que llegarán a la edad jubilatoria sin los años de aportes necesarios.

Cómo iniciar en ANSES el trámite en 2026 para regularizar aportes

Para adherirse al plan, la persona interesada debe solicitar un turno en ANSES. En la oficina del organismo le informarán cuántos años de aportes le faltan y cuál es el monto de la deuda a regularizar. El paso a paso es el siguiente:

Ingresar a Mi ANSES y revisar el “Historial Laboral”

Verificar qué aportes figuran registrados

Sacar un turno en ANSES

Consultar en una oficina cuántos años faltan

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y toda la documentación laboral que resulte necesaria

Aceptar el plan de pagos si corresponde

En el caso de los trabajadores activos, ANSES habilita la generación de Volantes Electrónicos de Pago (VEP) para cancelar los períodos que se desean regularizar. Por su parte, quienes ya tienen la edad jubilatoria reciben un cálculo automático de las unidades de pago previsional necesarias para completar los años faltantes. El organismo también determina la cantidad de cuotas y el monto que será descontado mensualmente del futuro haber jubilatorio.

Qué información revisa ANSES y por qué podría rechazar el pedido

Antes de aprobar la adhesión al Plan de Pago de Deuda Previsional, el organismo previsional realiza una evaluación socioeconómica y patrimonial para determinar si la persona cumple con los requisitos establecidos por la normativa. Entre los aspectos que se analizan se encuentran:

Los ingresos declarados durante los últimos doce meses

Los niveles de consumo

Los movimientos asociados a tarjetas de crédito

La situación patrimonial general del solicitante

Titularidad de inmuebles, vehículos y otros bienes registrables

Si los indicadores económicos o patrimoniales superan determinados parámetros fijados por la reglamentación vigente, la adhesión al plan podría ser rechazada. También pueden surgir observaciones cuando existen incompatibilidades con otras prestaciones previsionales o beneficios que no pueden coexistir con este régimen.