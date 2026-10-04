El Presidente argentino felicitó a Flávio Bolsonaro y aseguró que “la libertad avanza en Brasil”, antes de la definición electoral.

El mensaje de Javier Milei a Bolsonaro en las elecciones de Brasil: "Histórica elección ante el comunista de Lula".

El presidente Javier Milei salió rápidamente a respaldar a Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil y le dedicó un mensaje en sus redes sociales, pese a que la definición electoral se encamina a una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

“Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, escribió el mandatario argentino al referirse al candidato del Partido Liberal brasileño.

Milei sostuvo además que “la libertad avanza en Brasil” y destacó las posibilidades de profundizar el vínculo entre ambos países.

El mensaje de Milei a Bolsonaro

El Presidente argentino planteó que existen grandes oportunidades para ambos países si avanzan en una agenda común.

“Las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”, afirmó Milei, quien también sostuvo que el continente americano está compuesto por ciudadanos que quieren “vivir en libertad”.

En ese sentido, expresó su deseo de que Argentina y Brasil puedan trabajar juntos para fortalecer sus vínculos comerciales, culturales y políticos.

Una alianza que trasciende las elecciones

La relación entre Milei y Flávio Bolsonaro se fortaleció durante los últimos meses y combina una amistad personal con una marcada cercanía ideológica.

Ambos dirigentes comparten su rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, una posición que también profundizó las diferencias entre los gobiernos de Argentina y Brasil.

Milei cuestionó públicamente en reiteradas oportunidades a Lula y llegó a calificarlo de “ladrón” y “comunista”, declaraciones que generaron fuertes respuestas desde el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

El apoyo de Milei durante la campaña

El respaldo del mandatario argentino a Bolsonaro no comenzó este domingo. En julio de este año, Milei viajó a San Pablo para participar de la convención del Partido Liberal en la que se oficializó la candidatura de Flávio Bolsonaro.

Durante la campaña, el candidato brasileño incluso incorporó algunos elementos discursivos vinculados con la gestión de La Libertad Avanza.

En uno de los actos en los que participó Milei, Bolsonaro levantó una tijera gigante como símbolo del recorte del gasto público, en una referencia directa a la motosierra utilizada por el Gobierno argentino.

Este domingo, al votar en Río de Janeiro, Bolsonaro también replicó una de las frases más características de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, además de elogiar las políticas implementadas por el Gobierno argentino.

Bullrich también respaldó a Bolsonaro

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, también celebró el resultado electoral del Partido Liberal.

“Se unen todos los vientos en una misma dirección en Latinoamérica”, sostuvo.

Bullrich consideró que Argentina y Brasil tienen una “oportunidad histórica” para avanzar en comercio, inversiones y generación de empleo.

“Es tiempo de dejar atrás el populismo y avanzar hacia una verdadera integración entre nuestros países. Felicitaciones, Flávio Bolsonaro”, publicó.