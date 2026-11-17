La selección de Paraguay logró un gran triunfo en la Fecha FIFA contra Japón , que venía de vencer a Brasil hace tan solo unos días. Fue 2-1 para el elenco dirigido por Gustavo Alfaro , que se mostró orgulloso de la temporada del equipo: " Es un año histórico, más allá de los resultados que se dieron en la continuidad".

Los goles de los sudamericanos fueron con el arma más letal del equipo: la pelota parada . Primero, Juan José Cáceres aprovechó una gran jugada preparada para marcar el 1-0 y luego Gustavo Gómez metió un fuerte cabezazo para ampliar la ventaja. Shio Fukuda descontó sobre el final.

Alfaro tomó la palabra en conferencia de prensa y habló sobre el gran triunfo ante Japón: "Estas victorias son consecuencia de la confianza que adquirieron los jugadores después de la cita mundialista. Eso les da una frescura para saber que tienen potencial para ganar cada partido, por más complejo que sea".

Paraguay regresó a un Mundial tras 16 años de ausencia y sorprendió al eliminar por penales a Alemania en 16avos de final, aunque luego fue eliminado por Francia en la siguiente ronda, siendo un equipo muy competitivo y complicado.

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Con la victoria de Paraguay ante Japón, se cerró un año inolvidable marcado por la vuelta de la selección paraguaya a un Mundial. Las grandes participaciones en Norteamérica 2026 y la construcción de una base sólida para la… pic.twitter.com/RWepVrYsF4 — Vs Sports (@SomosVsSports) November 17, 2026

Sobre lo que se viene, el entrenador se mostró confiado para el futuro: "La Selección es el producto del fútbol de Paraguay. Necesitamos que esa revolución que estamos tratando de impulsar la consigamos entre todos".

En cuanto al nivel del equipo, el profesor se mostró orgulloso del sistema defensivo, sosteniendo que es "muy difícil quebrarlo", pero aseguró que la selección todavía tiene un déficit en el manejo de la pelota, algo que buscará mejorar.

Cabe destacar que el ciclo de Alfaro en Paraguay es muy exitoso, ya que dirigió 28 partidos, con un saldo de 15 victorias (con partidos históricos como Argentina, Brasil y Uruguay por Eliminatorias), siete empates y seis derrotas.

Desde la llegada de Gustavo Alfaro, la Albirroja volvió a competir.



28 partidos

15 victorias

7 empates

6 derrotas



Un proceso que nos devolvió la esperanza y nos hizo volver a creer. ¡GRACIAS, PROFE! pic.twitter.com/9IqQz7ND8O — Inter de Milán Paraguay (@InterdeMilanPy) November 17, 2026

Brasil goleó a Singapur por la Fecha FIFA

La selección de Brasil cerró el 2026 con una contundente goleada 7-0 contra su par de Singapur, con una actuación estelar de Vinícius Jr. que se lució con un triplete. Además del extremo del Real Madrid, también convirtieron Endrick, Estevao, Rayan y Raoul Suhaimi, este último en contra, en el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Nacional de Singapur.

La tendencia favorable a Brasil se hizo ver desde el inicio, ya que luego de solo 21 minutos de juego los dirigidos por el italiano Carlo Ancelotti ganaban 3-0 con un hat-trick de Vinícius, quien estuvo encendido en esta fecha FIFA ya que frente a Japón había hecho los dos goles en la caída 3-2. Antes de que finalizara el primer tiempo, la "Canarinha" pudo estampar el 4-0 a través de Endrick.

VINÍCIUS HIZO EL PRIMER HAT-TRICK DE SU CARRERA CON BRASIL EN EL ¡¡7-0!! VS SINGAPUR. pic.twitter.com/BPebamSBG0 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 17, 2026

Finalmente, en el complemento Estevao y Rayan fueron los encargados de anotar el quinto y sexto gol para la selección sudamericana, mientras que Suhaimi convirtió en contra para el 7-0 definitivo. Los dirigidos por Ancelotti se recuperaron de la derrota ante Japón por 3-2 hace solo tres días.