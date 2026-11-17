El encuentro entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras será dirigido por un conocido de los dos clubes.

La Conmebol confirmó al árbitro para la final de la Libertadores.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó la designación de la terna arbitral para la final de la Copa Libertadores que se disputará entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras de Brasil el 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo.

La Comisión de Árbitros dio a conocer la nómina de jueces para la definición del campeón del máximo torneo internacional a nivel de clubes de Sudamérica en 2026, donde el árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela y el encargado de asistir desde el VAR será su compatriota Juan Soto.

La carrera de Valenzuela viene en auge en los últimos años, convirtiéndose en uno de los mejores árbitros en Sudamérica e incluso llegando a dirigir la Copa Mundial . Le toco ser juez en partidos tanto de Estudiantes como de Palmeiras en las últimas temporadas.

"Jesús Valenzuela": Porque será el árbitro para la final de la #Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras pic.twitter.com/KwXlZkS9sK

Al Pincha lo dirigió en cinco ocasiones, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota. Sin embargo, el resultado negativo fue por Copa Sudamericana ante Corinthians en 2023, mientras que en Libertadores está invicto con el juez venezolano.

#EDLP Así le fue a Estudiantes bajo el arbitraje de Jesús Valenzuela.



Corinthians 0-1 Estudiantes (2026)

Estudiantes 0-0 Cerro Porteño (2025)

Corinthians 1-0 Estudiantes (2023)

Paranaense 0-0 Estudiantes (2022)

Estudiantes 1-0 Everton de Chile (2022) pic.twitter.com/WLkXsw0Viw — Matias Coffe (@MatiasCaffe) November 17, 2026

El último antecedente fue por los cuartos de final de la Copa Libertadores de este año, cuando Valenzuela dirigió en la victoria 1-0 de Estudiantes ante Corinthians en Brasil para clasificar entre los cuatro mejores de América.

Al Palmeiras lo dirigió en siete ocasiones, con un saldo de seis victorias y un solo empate (contra San Lorenzo en 2024). El último encuentro fue en septiembre de este año, cuando los brasileros derrotaron 1-0 a Liga de Quito.

Jesús Valenzuela apita a final da Libertadores.



O Palmeiras NUNCA perdeu com ele no apito.



São 7 jogos, 6 vitórias e 1 empate e 14 gols pró. pic.twitter.com/oLNII2KNZF — João Freire (@joaofrreire) November 17, 2026

Uno de los encuentros más recordados de Valenzuela dirigiendo a Palmeiras fue en la Libertadores del 2025, en la victoria 2-1 en el Monumental ante River. El juez, en esa ocasión, ilusionó al estadio con un posible penal vía VAR en una confusa explicación, que se viralizó rápidamente.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela batieo a más de 70 mil personas en el River - Palmeiras.



Primero dijo que era penal, espero a que celebraran y luego dijo que no valía por fuera de juego.



pic.twitter.com/uKXFOF2AGk — Peseteiro (@jpeseteiroDT) September 18, 2025

La terna arbitral para la final de la Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tiene autoridades confirmadas. La Conmebol designó al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal del encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, que se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas, quienes cumplirán la función de asistentes. El cuarto árbitro será el paraguayo Juan Benítez, mientras que el VAR quedará a cargo del uruguayo Antonio García. La nómina se completa con Milciades Saldívar, Ulises Mereles, Agustín Berisso y Leodán González en las distintas funciones de asistencia y videoarbitraje.

"Andrés Matonte":

Porque será el árbitro para la final de la #Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro pic.twitter.com/bp8kntdHw8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2026

El árbitro uruguayo ya conoce al Xeneize en esta edición de la Sudamericana. Lo dirigió en dos oportunidades y en ambas terminó celebrando el equipo argentino: primero, en la victoria 1-0 frente a O'Higgins de Chile por la ida del repechaje, y luego en el contundente 4-0 ante Recoleta de Paraguay, por la revancha de los octavos de final.

Del lado de Atlético Mineiro, el antecedente más cercano con Matonte corresponde a la Copa Libertadores 2023, cuando el equipo brasileño venció 2-0 a Alianza Lima.