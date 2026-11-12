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La Mañana Estudiantes de La Plata

Estudiantes venció a Independiente Rivadavia y se quedó con la Supercopa argentina

El Pincha le ganó a la Lepra Mendocina en el suplementario y llega afilado a la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Estudiantes se consagró en la Supercopa argentina.

Estudiantes se consagró en la Supercopa argentina.

Estudiantes de La Plata venció 3-2 a Independiente Rivadavia y se consagró campeón de la Supercopa argentina. El gol de la consagración fue de Lucas Alario en tiempo suplementario. El Pincha llega afilado para la final de la Copa Libertadores, que jugará contra Palmeiras.

Los equipos llegaron a esta final única por su desempeño en el 2025: Estudiantes por vencer a Platense en el Trofeo de Campeones, que enfrentaba al ganador del Apertura y Clausura del año anterior, e Independiente Rivadavia por ganar la Copa Argentina.

Así fue el partido entre Estudiantes e Independiente Rivadavia

El primer tiempo tuvo pocas situaciones, con la más clara siendo para el Pincha, que a los 36 minutos, un pase en cortada excelente de Palacios le llegó a Fabricio Pérez, que definió de aire pero no pudo darle buena potencia a un tiro que salió bombeado y cercano al palo derecho de Emmanuel Gómez Riga.

La Lepra mendocina no tuvo más llegadas de riesgo hasta los 40 minutos, con una pelota larga que permitió el desmarque de Matías Fernández, cuyo zurdazo sobre el costado izquierdo del área grande no se cerró y se perdió por el segundo palo.

Estudiantes logró abrir el marcador a los nueve minutos de la segunda parte, con un córner al segundo palo en el que Tobio Burgos metió un centro excelente, cargado de efecto y preciso para la llegada de Carrillo, cuyo frentazo entró por el rincón izquierdo del arquero rival.

El 2-0 llegó a los 22 minutos, tras un pase de taco excepcional de Alexis Castro para dejar mano a mano a Guido Carrillo, que le ganó la posición a Iván Villalba y fue favorecido por la suerte: el atacante intentó enganchar y el central se llevó la pelota por delante, hacia su propio arco.

A un minuto para el final del tiempo regular, Fernández realizó una gran jugada por la izquierda y sacó un centro preciso, para un cabezazo letal de Florentín, que le dio esperanza a Independiente Rivadavia.

En la última jugada del partido, Villalba, que le había dado el 2-0 a Estudiantes con su gol en contra, anticipó un centro desde la izquierda y de palomita puso el 2-2 para llevar el partido al tiempo suplementario.

A los cinco minutos del suplementario, en una noche de locos, Lucas Alario, que había ingresado en los minutos finales del tiempo regular, ganó en el área y con un cabezazo puso el 3-2 para el Pincha.

A dos minutos para el final del suplementario, Muslera tuvo una atajada trascendental: salió abajo ante Sartori, que había encontrado una pelota muerta en el área y realizó un leve desvío para evitar el empate.

Lo que le queda a Estudiantes e Independiente Rivadavia

Estudiantes, tras consagrarse en la Supercopa argentina, todavía tiene pendiente el partido más importante del año: la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, el 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Uruguay. Como no clasificó a los playoffs del Clausura, solo le queda ese cotejo internacional para cerrar la temporada.

Por el lado de Independiente Rivadavia, luego de clasificar como séptimo de su zona, enfrentará a Boca en La Bombonera por los octavos de final del Clausura. El partido será el miércoles 25 de noviembre.

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