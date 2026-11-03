Un árbitro denunció que hubo un robo en su vestuario del estadio de Estudiantes: el supuesto ataque a su auto

El árbitro del empate 3-3 entre el pincha e Instituto, cuestionado por los hinchas del equipo platense, contó detalles sobre un ataque hecho "intencionalmente" en su auto.

El fútbol argentino vive momentos de alta tensión, con quejas recurrentes sobre el arbitraje como lo hizo River luego de ser derrotado por Boca en una nueva edición del Superclásico, y otros clubes que expresan a viva voz su disconformidad con el rendimiento de los árbitros. Estudiantes de La Plata es otro de los clubes que no están para nada conforme con el presente del torneo doméstico.

En las últimas horas los hinchas del pincha estallaron de furia por el nivel que demostró el árbitro Hernán Mastrangelo en el empate 3-3 ante Instituto de Córdoba, luego de equiparar el marcador a pesar de que perdían el encuentro por tres tantos. En medio de ese enojo, el árbitro hizo una denuncia sorprendente: alegó que le robaron en el vestuario y que su auto recibió un ataque.

El Gráfico contó detalles del informe del árbitro: "A los 84 minutos, el secretario técnico Leonardo Gastón Mansilla ingresó al banco de suplentes sin autorización y se puso cara a cara con el asistente número 1 protestando fallos arbitrales de forma violenta y agresiva utilizando términos inapropiados, por lo que lo expulsé del campo de juego y tuvo que ser retirado por personal de seguridad del club".

Luego, en su relato, contó: "En el entretiempo nos dimos cuenta que nos sustrajeron los cuatro toallones que la utilería del club local nos había facilitado para nuestro uso, este hecho deja en evidencia que alguna persona ajena a la cuaterna arbitral ingresó sin autorización a nuestro vestuario mientras transcurría el primer tiempo. En ese momento informamos el hecho y nos entregaron una llave del vestuario”. Más allá de que sustrajeron los toallones del club, no habrían robado pertenencias de ellos.

“Al retirarnos del vestuario e ir a nuestro vehículo, ubicado en el estacionamiento asignado por la policía y seguridad del club, nos anoticiamos que nos habían desinflado un neumático trasero intencionalmente, ya que dejaron la tapa de la válvula al lado de la cubierta”, contó.

El enojo de Tiago Palacios con el arbitraje

“Fue un partido raro, cada vez que entrás al área te agarran. Cada tiro libre o córner paran el partido, pero bueno, ahora ya está. Lo importante es que lo pudimos empatar y no perdimos”, expresó Palacios, quien convirtió el segundo tanto.

Sumado a esto, soltó: " Cuando es así cuesta. Uno quiere encontrarse pero esto te frustra. Te enoja pero ya está, no hace falta hablar del árbitro. Ya está". A su vez, agregó: "No me voy con sabor a poco. Por como se dio el partido creo que es justo. En el segundo tiempo cambiamos la cara y empatamos, nos hubiera gustado ganar. El objetivo es mirar las copas y preparar la final de la Libertadores".