José Luis Gioia sufrió un ACV durante la grabación de una serie: "Estuvo en coma"

El actor se descompensó en el set de grabación y tuvo que ser internado por algunas semanas para recuperarse. Cuál es su situación y qué decisión tomó la productora.

Jorge Luis Gioia sufrió un ACV durante la grabación de una serie: "Estuvo en coma"

En las últimas horas se conoció que hace algunas semanas el actor Jorge Luis Gioia sufrió un ACV durante el rodaje de la segunda temporada de Menem, la serie que produce Prime Video. Según contaron en el programa Mecuriali 107.9, conducido por Franco Mercuriali en radio El Observador, el actor de 73 sufrió una descompensación que luego due diagnosticada como un ACV Isquémico y meningoencefalitis

Maru Leone, panelista del programa, contó que habló con la hijas y confirmó la noticia con su familia: “Tuvo un ACV que le dejó algunas pequeñas lesiones isquémicas. Esto así me llegó a mí y lo chequeé con su familia".

Según se conoció, todo ocurrió en el set de grabación. Fue trasladado a la Clínica Nueva Azul y, más tarde, el 11 de octubre lo trasladaron a la Clínica y Maternidad Suizo Argentina , debido a la complejidad del diagnóstico. Allí quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva.

“Ingresó con un ACV isquémico y el cuadro es de meningoencefalitis”, contó Leone sobre la información a la que pudo acceder a través del círculo íntimo del actor. Producto de eso, estuvo una semana supervisado por los médicos, y posteriormente, el 17 de octubre, fue sometido a un proceso para despertarlo, el cual tuvo un efecto positivo. El 30 de octubre fue dado de alta.

“Estuvo muy grave. Estuvo en coma y con asistencia respiratoria. Lo estamos contando ahora porque está mejor y ya tuvo el alta”, explicaron.

Qué dijo sobre el proceso de rehabilitación

"Está en este momento haciendo rehabilitación en la Clínica Alcla”, dijo Leone, pero no precisó el tiempo que le demandará la recuperación ni si tendrá secuelas por lo ocurrido.

Sobre lo profesional, contó: "Me llegó que sacaron las escenas que había grabado. Aparentemente no terminó de grabar todas las escenas para la serie de Menem y como necesitaban terminar, tuvieron que reemplazar al actor por otro”.