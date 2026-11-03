El consejo de Jorge Rial a Yanina Latorre tras la venta de Mandarina para su futuro: ¿lo tomará?

La televisión argentina presencia un momento especial de dos canales debido a la venta de la productora que tiene a cargo al ciclo LAM y otros programa. Qué dijo el histórico conductor.

En el mundo de la televisión hubo fuertes cambios que llamaron la atención: el Grupo Octubre, liderado por Víctor Santamaría, adquirió la productora Mandarina y tomó la decisión de llevar a un nombre que, según reveló Jorge Rial , "no es muy querido en los medios".

En medio de este análisis sobre el mercado de pases que tuvo la TV argentina, el histórico conductor lanzó una advertencia para Yanina Latorre, una de las figuras que tiene bajo su órbita América y conduce el ciclo Sálvese Quién Pueda (SQP), producido por la productora que adquirió Grupo Octubre.

“Según me cuentan, Juan Cruz Ávila lo llama a (Mariano) Chiade a su oficina porque ya estaban los rumores de la venta. Sentado frente Ávila, empiezan a charlar y Chiade dice ‘ Sí, hay algo, pero todavía no hay nada concreto’”, comenzó diciendo Rial.

En su relato, continuó: “De golpe, el teléfono de Juan Cruz Ávila empieza a mandarle alertas (…), y delante de Chiade lee Juan Cruz que ya se había hecho la venta. ¡Ya se había hecho la venta! Obviamente fue un quilombo. La mentira es lo que más molesta, y haber vendido de esa manera (sin consultar) porque Mandarina, digamos todo, se termina de conformar en América, cuando América le abre las puertas”.

En su relato, Jorge recordó que recordó que Mandarina tiene bajo su órbita a SQP, DDM y BTV, y el ciclo LAM, el primero. “Se hace fuerte con América. Es casi una productora cautiva de América. Entonces, irse es una traición y hay mucho enojo. Esto es un escándalo de verdad. Y no es un pase más. Lo que se viene va a ser interesante. Lo quería contar porque si no parece algo normal, algo natural, una productora que se vendió a otra...”, soltó.

“El tema ahora es el problema que se ganó Víctor Santamaría: primero el problema interno, el ruido interno que hace en el canal. Segundo, se lleva un tipo, Mariano Chiade, que en el medio no es muy querido. Y tercero, se enfrenta a la ira de Daniel Vila, que la conozco, la he recibido, la he tenido, y lo conozco muy bien de 20 años laburando juntos y sé cómo se calienta Daniel Vila. Y este tipo de traiciones se pagan, en algún momento se pagan”, contó.

“Vamos a ver ahora cuál es la actitud de De Brito. Calculo que se irá con Chiade, no lo sé. Yanina, repito que, para mí, sí la franelean un poco y le ponen la tarasca...”, dijo. Luego de todo el análisis profundo, advirtió. “Si yo fuera Yanina, me quedaría, no me iría a El Nueve. Y Mariana Fabbiani, la verdad, es lo que menos importa en toda esta ecuación. Creo que nadie la quiere, ni El Nueve, ni América”, cerró.