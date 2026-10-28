Jorge Rial reveló el motivo de su sorpresiva salida de Carnaval Stream.

El periodista y conductor se refirió en sus redes a su llamativa renuncia al canal del que formaba parte desde su fundación.

Jorge Rial era una de las figuras centrales de Carnaval stream . El periodista estuvo presente en el canal desde su fundación y fue el único que permaneció ininterrumpidamente mientras el resto de los nombres cambiaban en la grilla de programación.

Es por este motivo que llamó tanto la atención que esta semana se anunciara su salida inminente. El propio conductor confirmó la versión aunque según aclaró, todo estaba calculado de antemano.

"Para los que preguntan por mi salida de @carnavalstream, les digo que estaba prevista para findes de octubre y por razones personales la adelanté unos días. Todo hablado en su momento", remarcó. También se ocupó de aclarar que su relación con las autoridades era la mejor y que ya se había apalabrado un eventual regreso: "Seguramente el año que viene retornaré al canal que ayudé a formar y disfruté durante dos años. Orgulloso de formar parte de este equipo".

La salida de Rial de stream se dio justo en el mismo momento en el que se confirmó el fin de la dupla de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich al frente de Intrusos. Muchos especularon con la posibilidad de que Jorge volviera a su programa histórico pero él no quiere saber nada. Según contó en Puro Show, esa es para él una etapa cerrada. "Estoy con la política, me va bien y tenemos por delante un año electoral", aseguró.

El sorpresivo mensaje de Jorge Rial para su hija Morena tras reaparecer públicamente

Jorge Rial sorprendió con un fuerte mensaje para su hija Morena Rial, quien se encuentra cumpliendo, desde hace seis meses, con la prisión domiciliaria dispuesta en el marco de una causa judicial por hechos delictivos. Luego de haber sido vista con sus hijos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, el periodista lanzó un mensaje que no pasó desapercibido.

Ambos protagonizaron distintos cruces polémicos durante la relación que tienen hasta la actualidad. Sin embargo, lejos de tratarse de un cruce picante, el periodista sorprendió con un posteo en sus redes sociales que se volvió especial. En sus historias de Instagram, Jorge compartió una foto de su hija junto a sus hijos Amadeo y Francesco, en lo que fue el reencuentro entre ellos. Pero hubo otro detalle que llamó aún más la atención.

Feliz por este paso hacia adelante que dio Morena, Rial compartió un posteo llamativo que parece indicar un acercamiento entre ellos luego de varias situaciones de tensión: “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”, escribió junto a una foto de su hija y los nietos.

Más allá de esto, se limitó a hablar a los conflictos que supieron mantener. Lejos de fomentar la grieta, parece haber acercado una lazo para unir aún más la relación.