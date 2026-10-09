El sorpresivo mensaje de Jorge Rial para su hija Morena tras reaparecer públicamente: "Todo tiene que tener un final feliz"

El periodista le dedicó un mensaje llamativo en las redes sociales a su hija, quien suma seis meses cumpliendo con prisión domiciliaria. Qué le escribió y por qué.

Jorge Rial sorprendió con un fuerte mensaje para su hija Morena Rial , quien se encuentra cumpliendo, desde hace seis meses, con la prisión domiciliaria dispuesta en el marco de una causa judicial por hechos delictivos. Luego de haber sido vista con sus hijos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, el periodista lanzó un mensaje que no pasó desapercibido.

Ambos protagonizaron distintos cruces polémicos durante la relación que tienen hasta la actualidad. Sin embargo, lejos de tratarse de un cruce picante, el periodista sorprendió con un posteo en sus redes sociales que se volvió especial.

En sus historias de Instagram, Jorge compartió una foto de su hija junto a sus hijos Amadeo y Francesco, en lo que fue el reencuentro entre ellos. Pero hubo otro detalle que llamó aún más la atención.

Feliz por este paso hacia adelante que dio Morena, Rial compartió un posteo llamativo que parece indicar un acercamiento entre ellos luego de varias situaciones de tensión: “Todo tiene que tener un final feliz en algún momento para que valga la pena el sufrimiento, la pelea y hasta casi dejar la vida en el camino”, escribió junto a una foto de su hija y los nietos.

Más allá de esto, se limitó a hablar a los conflictos que supieron mantener. Lejos de fomentar la grieta, parece haber acercado una lazo para unir aún más la relación.

Morena Rial irreconocible: reapareció tras 6 meses de prisión domiciliaria para el cumpleaños de su hijo

Morena Rial volvió a mostrarse en público después de varios meses de cumplir prisión domiciliaria. La mediática e hija de Jorge Rial obtuvo una autorización por parte de la Justicia para salir de su casa durante dos horas y asistir al cumpleaños número dos de su hijo menor, Amadeo.

La información fue dada a conocer por Fernanda Iglesias al aire de Puro Show, donde compartió imágenes del festejo que se realizó en una plaza de Colegiales.

Las imágenes de Morena en el cumpleaños de su hijo

En las fotos, Morena Rial aparece junto a sus dos hijos y otros familiares y allegados. Según contó la periodista, la mediática se mostró “muy bien” y con un notable cambio en su aspecto. “Está muy bien Morena. No sé si la vieron. La verdad que se la ve bastante mejor”, comentó Fernanda Iglesias durante el programa. Y agregó: “Se la ve bastante bien”.

Uno de los momentos más destacados del festejo fue la presencia del hijo mayor de Morena, que viajó desde Córdoba para celebrar junto a su hermano menor. El nene vive con su papá, Facundo Ambrosioni, y la pareja de él, a quien llama “mamá”. Según explicó Iglesias, Facundo fue quien llevó al menor hasta Buenos Aires para que pudiera compartir el cumpleaños de Amadeo. La periodista destacó además que el padre del pequeño busca favorecer nuevamente el vínculo entre Morena y su hijo mayor.

“Se empezaron a vincular Facundo, que es el papá del primogénito. Quiere que nuevamente Morena pueda vincularse con su hijo”, contó Iglesias. La relación entre ambos había atravesado momentos de tensión, pero actualmente habría un acercamiento que permitió que los dos hermanos pudieran compartir el festejo.

Cómo fue el cumpleaños del menor

En las imágenes también aparece Rocío, una persona cercana a Morena Rial que actualmente la acompaña en el cuidado cotidiano de Amadeo. Según explicó Fernanda Iglesias, Rocío ayuda con el nene mientras la mediática cumple con la prisión domiciliaria y no puede salir libremente de su casa. Amadeo cumplió dos años y tuvo festejos tanto en el jardín como con su familia. En una de las imágenes compartidas durante Puro Show se pudo ver la torta que llevaron al jardín, decorada con motivos de River Plate.

Iglesias contó que Jorge Rial, abuelo de Amadeo, no estuvo presente en el festejo en la plaza, aunque sí celebró el cumpleaños del pequeño en el jardín. “Lo quiere mucho a Amadeo. Jorge lo hizo hincha de River”, relató. Durante la celebración también estuvieron personas del entorno de Morena, entre ellas su peluquero y amigo, Alan Cañete, además de Rocío. Por tratarse de menores de edad, en las imágenes difundidas se preservaron los rostros de los dos hijos de Morena.

La vida de Morena Rial, con prisión domiciliaria

Según contó Fernanda Iglesias, la prisión domiciliaria representa un desafío para Morena Rial, principalmente porque tiene limitaciones para recibir visitas y salir de su casa. “Le cuesta la domiciliaria a Morena. Le cuesta porque ella quiere estar con gente y no la pueden visitar todo el tiempo”, explicó la periodista.

Antes de esta situación, Morena había manifestado su intención de estudiar Derecho y también había recibido una propuesta de Alejandro Cipolla para trabajar en su estudio jurídico. Sin embargo, según explicó Iglesias, finalmente no llegó a desempeñarse allí y continuó con sus estudios. La periodista consideró que estos meses de prisión domiciliaria generaron cambios en la vida cotidiana de Morena y que actualmente se la ve diferente. “La prisión domiciliaria la está cambiando un poquito”, sostuvo Iglesias al analizar las imágenes.