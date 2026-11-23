Wanda Nara se acercó a su compañera de MasterChef Celebrity para contenerla y le dio una contundente recomendación tras su ruptura amorosa.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena tras compartir detalles de una conversación que mantuvo fuera de cámaras con una de sus compañeras de televisión. En medio de las grabaciones de MasterChef Celebrity , la conductora se mostró cercana, habló sobre los vínculos personales y dejó algunas reflexiones sobre las relaciones amorosas que rápidamente llamaron la atención.

La empresaria se refirió a Marta Fort y su reciente separación de Juan Manuel Ramírez, luego de acercarse a la joven para acompañarla en este momento personal. Además, cuestionó algunas declaraciones del empresario y reveló qué consejo le dio para afrontar la ruptura.

Luego de una jornada de grabaciones del reality de Telefe, Wanda se tomó un momento para conversar con Martita y brindarle su apoyo. La conductora destacó la actitud de su compañera, el compromiso que demuestra en el programa y el esfuerzo que realiza diariamente: “Me parece una chica divina, amorosa. La conozco, sé lo que está trabajando y el esfuerzo que hace para estar tantas horas ahí” , aseguró en diálogo con Infama.

El ex de Marta Fort rompió el silencio luego de que anuncie la separación: "Me acabo de enterar".

Al ser consultada sobre las palabras de Juan Manuel Ramírez tras el final de la relación, Wanda evitó profundizar en el conflicto, aunque dejó en claro que no estuvo de acuerdo con la manera en que el joven se expresó públicamente: “No voy a hablar, pero ya que un hombre hable así de una chica no me cayó tan bien”, lanzó.

El consejo de Wanda a Martita tras el fin de su noviazgo

Durante la charla, la conductora también reveló que Marta Fort tenía planes a futuro con su entonces pareja, incluso había comenzado a pensar en el matrimonio: “Ella ya hablaba hasta de casamiento, imaginate”, contó entre risas.

Sin embargo, su recomendación fue que se tomara las cosas con más tranquilidad, aprovechara su edad y priorizara disfrutar de esta etapa sin apresurarse a comprometerse sentimentalmente: “Que salga, que se divierta, que es joven, que esté con todos, que disfrute, que no se enganche”, expresó Wanda, antes de recordar la frase que le repitió a su compañera: “Martita, ¿qué casamiento ni casamiento?”.

Wanda también habló de MasterChef Celebrity y una salida frustrada

Más allá de la situación sentimental de Martita, Wanda también se refirió al ambiente que se vive en MasterChef Celebrity, al que definió como “un elenco espectacular”. La conductora contó que tenía ganas de ir a ver a Mala Fama, pero que no consiguió el permiso del jurado del programa. Entre bromas, aclaró que no se trataba de una restricción de su pareja, sino de las reglas del reality: “Todos decían: ‘Qué raro que digas que un hombre no te deja a vos salir’. No, un hombre no, el jurado no me deja”, bromeó.

Incluso aseguró que intentó conseguir autorización hasta último momento y evaluó disfrazarse con una peluca para pasar desapercibida, aunque finalmente desistió por miedo a que la reconocieran. Así, entre confidencias, apoyo a sus compañeros y humor, Wanda volvió a mostrar su faceta más espontánea fuera de las cocinas.