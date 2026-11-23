El periodista protagonizó un escándalo en medio de su programa La Robineta para LN+. La respuesta de Ugarte y la sorpresa para la casa de comidas.

Robertito Funes pidió echar a un empleado, lo fulminaron en las redes y el local estalló en seguidores

No hay mal que por bien no venga dice el famoso refrán y así ocurrió con un restaurante que se especializa en fugazzetas en la ciudad de Buenos Aires. Todo ocurrió en un móvil de Robertito Funes Ugarte para LN+ cuando tuvo un cruce con un empleado de la marca.

El trabajador no quiso darle una nota y Ugarte lo tildó de "maleducado" y pidió que "no contraten" a este tipo de empleados por "antipático". Lo cierto es que el hecho se viralizó rápidamente en las redes sociales y lejos de bancar al periodista, los usuarios felicitaron al empleado que prefirió no dar una nota y priorizar su trabajo.

Robertito subió el video de la nota fallida y escribió: “Para todos los forr… que les conviene a hablar sin saber y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el principio”. Según Funes Ugarte, el trabajador le dijo: “No me representás”. "Este muchacho fue despectivo desde el principio”, lanzó el periodista.

"Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo", lanzó Robertito, dando a entender que este trabajador podría haberlo discriminado aunque no queda totalmente claro. Además, subrayó que él también estaba haciendo su tarea, que en este caso era promocionar los emprendimientos.

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La polémica favoreció a la casa de comidas que en cuestión de minutos ganó miles y miles de seguidores en su cuenta de Instagram. De hecho pasó de tener 200 seguidores a más de 167 mil en cuestión de horas. "Hoy pasó algo que no esperábamos...", escribieron en un video que compartieron durante la tarde del domingo.

Incluso desde el perfil agradecieron el apoyo a "miles de ustedes que salieron a bancarnos" y remarcaron que "todo esto es posible gracias a un equipo que le pone el alma todos los días".

El posteo cosechó miles de comentarios entre ellos el de Jorge Rial con quien no tiene buena relación. "Aguante el pibe que le puso los puntos al gil de Roberpito", escribió el periodista. "Creo que hay unos empleados que se merecen aumento de sueldo", "Un aumento de sueldo al muchacho que se tuvo que fumar a Robertito", "Siempre del lado bueno de la vida", "Se viene el especial Rosca Floja", fueron otras opiniones.