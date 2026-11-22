El futuro de LAM para 2027 todavía es una incógnita. Tras la venta de Mandarina Contenidos al Grupo Octubre, el programa de Ángel de Brito podría dejar América TV y desembarcar en El Nueve, aunque el conductor también tiene una propuesta para continuar en su actual pantalla. En medio de las negociaciones, dejó en claro que hay una condición que no está dispuesto a modificar: el horario de emisión.

La operación empresarial que modificó el escenario televisivo se conoció a fines de octubre, cuando el Grupo Octubre, propietario de El Nueve, adquirió el 100% de Mandarina Contenidos y el canal de streaming Bondi. La productora está detrás de varios ciclos que actualmente salen por América, entre ellos LAM, SQP y El diario de Mariana. La posibilidad de trasladarlos a la señal del grupo abrió una disputa por las figuras y los espacios de la programación.

De Brito se refirió a su futuro laboral en distintas oportunidades y confirmó que recibió ofertas de ambos canales. Aunque todavía no firmó un contrato, explicó que la prioridad de Mandarina tiene un peso importante en su decisión, debido a los años que lleva trabajando con la empresa. También aclaró que no definió su próximo destino y que evaluará las condiciones de cada propuesta antes de resolver.

Sin embargo, hay un aspecto que considera innegociable: la franja de 20 a 22. "El horario de LAM, acá o en cualquier lado, es de 20 a 22. No sé por qué discuten eso", afirmó el periodista. De esa manera, descartó la posibilidad de aceptar un recorte o una modificación de la hora de inicio, independientemente de cuál sea el canal que finalmente lo reciba durante el próximo año.

Para reforzar su postura, recordó un antecedente de comienzos de 2026, cuando Beto Casella llegó a América con BTV y surgió la posibilidad de adelantar el comienzo de ese ciclo. En aquel momento se había planteado que LAM terminara antes para liberar espacio en la grilla, pero la propuesta no prosperó. "Ya intentaron eso y no pudieron", advirtió el conductor, al referirse a aquel intento de modificar su horario.

La continuidad del equipo también forma parte de las conversaciones. El periodista manifestó que le gustaría mantener la estructura actual del ciclo, aunque les dio libertad a sus compañeras para negociar con otros canales o aceptar propuestas laborales. En ese contexto, reconoció que no todas tienen asegurada su presencia en 2027 y que algunas podrían elegir quedarse en América si el programa finalmente se muda a El Nueve.

Las panelistas que se podrían ir de LAM

Por ahora, los únicos nombres que confirmó públicamente son Pepe Ochoa y La Barby. "Di esos nombres porque cuando arrancó esto fueron los únicos que me llamaron para decirme que querían seguir conmigo. El resto no se comunicó ninguno", explicó. La definición generó repercusiones entre las integrantes del panel, especialmente porque algunas tienen otros intereses profesionales y podrían no acompañar un eventual cambio de pantalla.

Uno de los casos mencionados es el de Pilar Smith, quien tendría intenciones de continuar en América TV y podría quedar fuera del proyecto si LAM se traslada a El Nueve. De Brito, por su parte, sostuvo que no pretende condicionar las decisiones de sus compañeras y que cada una deberá evaluar qué propuesta le conviene. La conformación definitiva del panel dependerá, en buena medida, de la resolución sobre el canal.

Mientras tanto, el conductor también puso sobre la mesa otros factores que considera centrales para aceptar una oferta: el presupuesto y las condiciones necesarias para producir el ciclo. Su intención es que el programa conserve su identidad, su equipo y su funcionamiento, sin que el cambio de señal implique resignar recursos. La decisión todavía no está tomada, pero el horario ya quedó fuera de cualquier negociación.