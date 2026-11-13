Ángel de Brito reveló que rechazó un proyecto importante de Telefe: por qué no aceptó la oferta

El conductor del exitoso ciclo LAM contó los motivos por el cual no se sumó. Qué dijo sobre la venta de Mandarina.

Ángel de Brito se convirtió en una de las figuras más importantes en el mundo del espectáculo por su labor como periodista de chimentos, brillando con su programa LAM que próximamente sufrirá cambios: dejará América para mudarse a El Nueve tras la venta de la productora Mandarina.

En medio de esas noticias en torno a los cambios y cuál será la decisión de cada uno de los panelistas de los distintos programas, el periodista se animó a contar detalles sobre una propuesta que le llegó desde Telefe pero que rechazó.

“Los Traidores, donde van a un castillo y se van traicionando, tiene un conductor. Los derechos los tiene Telefe. En un momento me lo ofrecieron a hacer”, reveló el conductor en su programa del streaming Bondi Live. Ante eso, su compañera Romi Scalora respondió: “Ah, me interesa que lo hagas vos”. A pesar de esta confesión por parte de Scalora, fue tajante: “Pero no me sumé. Los tiene Telefe para hacer”.

Tras revelar su postura negativa, habló sobre posibles conductores para ese cargo: "A Karina Mazzocco, no sé, cualquiera que tenga por ahí, Marixa Bali, alguna de esas”, dijo y cerró: “No quiero hacer reality, no quiero hacer Gran Hermano, no voy a hacer The Traitors. Hay un montón de cosas que inventaron, por supuesto, porque sí lo aclaré el día del quilombo para que me dejen un poco en paz, que me habían escrito muy pocos periodistas para preguntar. Muy pocos”.

Qué va a pasar con LAM y los productos de Mandarina por su venta

"Mandarina va a seguir funcionando como funciona, con sus programas en Canal 9. La idea de Mandarina es llevar DDM con Mariana, que ya confirmó y el canal le dio la bienvenida públicamente, SQP, LAM y un cuarto programa que no voy a dar precisiones, algo nuevo", contó.

A su vez, contó cuál es la postura del canal en el que están actualmente: "La idea de América, por otro lado, es retener a todos. No a los programas, sino a las personas. Hay un contrato de un año más con América, esto ya lo contamos siempre, que hasta el 2027 estaba el contrato firmado. Por eso yo venía hablando de un fin de ciclo, de todo eso que venía hablando hace tiempo, y nadie me creía".

"Por ejemplo, Beto Casella se queda en América en el horario de las 22, porque es contratado de América, la producción es de Mandarina, pero ya estará liberada a partir de enero y Beto seguirá", dijo.

Luego, aclaró: "Todavía yo no firmé nada. Tengo las dos ofertas, de América para quedarme y de El Nueve para irme. Obviamente hace mucho tiempo que trabajo en Mandarina. Tiene prioridad Mandarina siempre porque trabajo muy bien en esta empresa, pero todavía no firmé nada, no decidí".

"Es tiempo, plata y condiciones para hacer el programa. No para mí, sino para producir el programa, porque las dos ofertas son muy buenas. Pero necesito tiempo para decidir a dónde voy el año que viene. Voy a seguir haciendo LAM donde sea, pero falta que yo tomé la decisión", confirmó.

Sobre su equipo, dijo: "Obviamente quiero seguir con todas mis angelitas. Esto se lo dije a las chicas en un mensaje que les mandé. Después también están todas liberadas de hacer lo que se les cante. Si les ofrecen, que va a pasar y pasó, el triple de plata o 25 trabajos o no sé qué... obviamente yo lo entiendo".

Por otra parte, contó cómo será el futuro de Bondi: "Bondi sigue, obviamente va a salir desde un estudio mucho mejor, más grande. No sé a partir de cuándo".