Revelaron que algunas "angelitas" estarían traicionando a Ángel De Brito por LAM: qué pasó

El periodista contó detalles sobre cómo afrontan los panelistas el posible cambio de canal que podría sufrir el programa. Las intenciones de la supuesta traición.

La venta de Mandarina, la productora que tiene a cargo el exitoso ciclo de espectáculos LAM, entre otros programas y streaming importantes, generó un importante revuelo debido a que todavía se deben definiciones sobre lo que ocurrirá al respecto . En medio de estas noticias, hay algunos panelistas que no se quieren mudar de América TV a El Nueve.

En torno a esta noticia, el periodista Jorge Rial reveló detalles sobre cómo está la situación entre algunos panelistas. En su relato, contó que algunas "angelitas" está traicionando al exitoso conductor Ángel de Brito.

"Ángel tiene una habilidad que huele los quilombos y se raja. Cuando llegó Beto Casella a América , que se armó un gran quilombo, el tipo se rajó y dejó que el quilombo se armara acá sin él”, comenzó diciendo en el programa de streaming Ensalada Rusa sobre el posible traspaso de señal.

Con ese antecedente expuesto, continuó: “Ahora hizo lo mismo: él ya sabía lo de la venta y sabía de este quilombo, y se fue a Francia. Cuando vuelva, se va a juntar con Juan Cruz (Ávila). En el canal creen que es va a ser muy difícil retenerlo porque creo que es socio en Bondi, y creo que le están ofreciendo algo más, no solo pantalla, sino algo más en la programación de El Nueve”.

“Pero está pasando algo interesante”, dijo poniendo suspenso al relato y cierta expectativa. Luego, fue claro: "Ante la ausencia de Ángel y desde que se conoció la venta de Mandarina, sobre todo desde el lunes 3 de noviembre, el desfile de panelistas de Ángel de Brito por el tercer piso de América es incesante, es imparable”, contó.

“Van todas a ofrecerse para quedarse en América y además a contar intimidades del programa, y esto se lo digo a Ángel. Se sientan arriba y le dicen, ”Yo me quiero quedar. Yo me quiero quedar porque estamos viviendo una especie de dictadura. No nos dejan hablar con otro programa. Nos tienen agarradas de la bolas”".

¿Laura Ubfal contra la producción de Gran Hermano? El polémico mensaje que compartió.

Casi en el cierre, dio nombres propios: “Una de las que más llora es Laura Ubfal. Fue la primera que fue a llorar y todo. Pero te quiero decir eso. Van las panelistas a quedarse, entonces otra de las jugadas es desarmarle el equipo. No sé si es muy importante o poco importante, seguramente Ángel va a armar otro equipo, pero la la estrategia es esa”.